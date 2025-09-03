補助國中增置學務人力 教育部核定逾1.2億經費

教團質疑校園安全人力遲未補充，教育部表示，已核定逾1.2億元經費。（資料照）

2025/09/03 14:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕校園安全維護問題各界關心，教育部表示，已核定逾1.2億元經費，補助地方政府辦理國民中學增置學務人力，其中有7縣市申請設置「學務副組長」，後續將於10月中旬關心了解地方執行情形與需協助事項，並於114學年上學期結束後檢討精進相關措施，持續與地方政府合作，落實營造友善安全的校園環境。

前年新北市某國中校園發生割頸案震驚社會，教育部後續宣示將增置中小學學務校安人力。不過全教總批評，教育部實際作為慢半拍，具有處理衝突專業技巧與知能的校安人力遲未補足，學校現場也反映補助經費不穩定，且並未擴大至國小層級，盼教育部正視。

請繼續往下閱讀...

教育部表示，新北市校安事件發生後，教育部立即檢討並修訂「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，同時為協助地方政府推動國民中學學務創新工作、預防兒少偏差行為及強化輔導工作，主動編列經費支持，規劃強化學務人力及校安支持方案，已於今年4月函文地方政府「114學年度補助地方政府辦理國民中學增置學務人力計畫」，核定補助經費1億2392萬。

人力方案部分，教育部接受地方政府建議，依學校規模、社區環境及師生需求等，提供地方政府以校為單位擇一申請「增置學務人力」或「設置副組長」彈性方案，以確保解決學校需求。其中副組長補助方案為30班1人、31至60班2人、61班以上3人，目前已有基隆市、新竹縣、新竹市、彰化縣、宜蘭縣、桃園市及台南市等所屬學校申請。

教育部補充，盼透過修正規範、編列經費等方式，協助地方政府強化學校行政及輔導人力。未來因應「財政收支劃分法」修正公布後，調整各級政府稅收劃分，中央將釋出大幅財源挹注地方政府經費，教育部將依所獲預算審慎規劃相關教育補助經費，並與地方政府協力合作，提升學校行政人力運用，減輕執行校園安全、學生事務及輔導工作負擔。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法