為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「國防沒有妥協」松柏嶺受天宮軍人節請出護國戰神蕩魔天尊庇佑將士

    松柏嶺受天宮臉書粉專請出「護國戰神蕩魔天尊」來祝賀軍人節，圖文不忘強調「國防沒有妥協，投降不能換來和平」，感謝守護國家的三軍將士。（圖擷自松柏嶺受天宮臉書粉專）

    松柏嶺受天宮臉書粉專請出「護國戰神蕩魔天尊」來祝賀軍人節，圖文不忘強調「國防沒有妥協，投降不能換來和平」，感謝守護國家的三軍將士。（圖擷自松柏嶺受天宮臉書粉專）

    2025/09/03 13:55

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是軍人節，有「宮廟界最強總編」的松柏嶺受天宮網路小編，今天也請出「護國戰神蕩魔天尊」玄天上帝來庇佑三軍將士，並為文強調「國防不能妥協，投降無法換來和平」，感謝護國祐民的國軍弟兄守護，讓民眾得以安居樂業，自由表達、創作、信仰，自由過每一天。

    松柏嶺受天宮有專業網路平台的小編，每天在包括臉書粉專、Threads網路平台貼文，對時事、節日敏銳的小編，今天也在平台上祝賀三軍將士軍人節快樂，他請出受天宮主祀的玄天上帝來對應守護疆土的軍人，因為玄天上帝有「護國戰神蕩魔天尊」之封號，祂在天上降妖伏魔，而在人間則有三軍將士守護疆土、保境安民，祈願護國戰神蕩魔天尊將士們闔家平安、軍人節快樂。

    受天宮貼文也強調，「國防不能妥協，投降無法換來和平。」面對日益險峻的國際局勢，感謝國軍夙夜匪懈的守護，讓大家得以安居樂業，能夠自由表達、自由創作、自由信仰，並自由地過每一天。

    網友看到貼文後，對小編以天上戰神對應人間戰士，熱烈的分享貼文，也有人應和「只有備戰才能和平」，還有網友大讚「果然是宮廟界最強總編」。

    名間鄉松柏嶺受天宮主祀玄天上帝，祂的封號之一就是「護國戰神蕩魔天尊」。（記者陳鳳麗攝）

    名間鄉松柏嶺受天宮主祀玄天上帝，祂的封號之一就是「護國戰神蕩魔天尊」。（記者陳鳳麗攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播