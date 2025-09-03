「國防沒有妥協」松柏嶺受天宮軍人節請出護國戰神蕩魔天尊庇佑將士

松柏嶺受天宮臉書粉專請出「護國戰神蕩魔天尊」來祝賀軍人節，圖文不忘強調「國防沒有妥協，投降不能換來和平」，感謝守護國家的三軍將士。（圖擷自松柏嶺受天宮臉書粉專）

2025/09/03 13:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是軍人節，有「宮廟界最強總編」的松柏嶺受天宮網路小編，今天也請出「護國戰神蕩魔天尊」玄天上帝來庇佑三軍將士，並為文強調「國防不能妥協，投降無法換來和平」，感謝護國祐民的國軍弟兄守護，讓民眾得以安居樂業，自由表達、創作、信仰，自由過每一天。

松柏嶺受天宮有專業網路平台的小編，每天在包括臉書粉專、Threads網路平台貼文，對時事、節日敏銳的小編，今天也在平台上祝賀三軍將士軍人節快樂，他請出受天宮主祀的玄天上帝來對應守護疆土的軍人，因為玄天上帝有「護國戰神蕩魔天尊」之封號，祂在天上降妖伏魔，而在人間則有三軍將士守護疆土、保境安民，祈願護國戰神蕩魔天尊將士們闔家平安、軍人節快樂。

受天宮貼文也強調，「國防不能妥協，投降無法換來和平。」面對日益險峻的國際局勢，感謝國軍夙夜匪懈的守護，讓大家得以安居樂業，能夠自由表達、自由創作、自由信仰，並自由地過每一天。

網友看到貼文後，對小編以天上戰神對應人間戰士，熱烈的分享貼文，也有人應和「只有備戰才能和平」，還有網友大讚「果然是宮廟界最強總編」。

名間鄉松柏嶺受天宮主祀玄天上帝，祂的封號之一就是「護國戰神蕩魔天尊」。（記者陳鳳麗攝）

