    生活

    嘉義市民小確幸 購物節「滿千送百」2500萬元兌換一空

    嘉義市民專屬「滿千送百」持發票換現金活動，2500萬元經費9月1日已兌換一空。（記者王善嬿攝）

    2025/09/03 13:48

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市購物節7月1日起開跑，嘉義市民獨享的持發票換現金「買千送百」好康，8月1日起開放兌換，活動開跑32天，補助經費2500萬元於9月1日兌換一空。嘉義市政府表示，民眾兌換的發票，將全數捐贈社福機構，民眾還未兌換的購物發票，可至官方Line帳號登錄參加購物節抽獎。

    9月1日兌換截止幸運換到錢的蘇姓民眾說，她已連續3年參加滿千送百活動，登記候補第27位兌換，原以為希望渺茫，沒想到竟然成功兌換，非常驚喜與開心。她將繼續參加購物節發票登錄活動，希望能抽到百萬轎車。

    市府建設處長呂獎慧表示，嘉市連續第5年辦理「滿千送百」活動，今年累計回收發票金額突破2.6億元，等同以2500萬元補助金預算，刺激10倍消費量；民眾所捐贈兌換的發票，將捐贈給社福機構，讓市民領取現金也一起做愛心。

    此外，購物節活動開跑2個月，抽獎登記的發票金額已突破6億元，參加活動的民眾說，因在好市多賣場買冷氣，結帳後順手登錄發票，竟成為「破億加碼獎」得主，抱回6600 元紅包，認為買冷氣消暑還獲得獎金，好開心。

