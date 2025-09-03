奇景！百年茄苳樹冒出7顆火龍果 大小朋友笑喊「像七龍珠」

元長國小校長室前百年茄苳樹長出7顆火龍果，令師生們嘖嘖稱奇。（記者李文德攝）

2025/09/03 13:53

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣元長國小出現奇景，校長室前百年茄苳樹上竟長出7顆火龍果，增添校園趣聞。有教職員同仁開玩笑地說「像是七龍珠」。校長王曉萍表示，應是鳥兒啄食火龍果後消化，將種子排出掉在樹上，意外形成樹木與火龍果寄生畫面，全校也因此機會教育，落實生態自然教育。

王曉萍表示，上週因發現茄苳樹有虎頭蜂窩，要將蜂巢移除，想不到卻看到樹梢上怎會有紅紅的，好像是開花一樣，仔細一看發現原來是7顆火龍果，因學校適逢110週年校慶前夕，樹上奇觀更是令全校師生嘖嘖稱奇，不少人更說是「祥瑞」徵兆。

學校教職員，在學校服務多年其實很少看見火龍果會長在樹上，不少同仁、學生也都驚訝，更開玩笑地說這7顆火龍果有如「七龍珠」。學生表示，雖然教室離樹梢結果處很近，不過因被樹枝遮蔽，也鮮少注意，經學校老師趁機會生態教育時，才發現原來有火龍果，非常神奇。

王曉萍表示，樹上長出火龍果的景象，也讓學生們上一堂豐富的自然教育，判斷應該是鳥兒進食火龍果後消化，將種子排出掉在樹上，種子可能在枝幹縫隙中發芽成長，才會形成樹木與火龍果寄生共存的奇景。目前有學校工友摘下3顆，3顆仍留在樹上，另1顆則近日被「鳥農夫」收成啄食。

