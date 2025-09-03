去年度性影像申訴全國2331件 新北市占逾一半

新北家防中心提醒，切勿散布性影像，如不幸遭遇性影像散布、偷拍或外流，請務必立即保存證據並勇敢申訴。（新北市社會局提供）

2025/09/03 14:02

〔記者黃政嘉／新北報導〕根據衛福部統計，去年度全國受理2331件性影像申訴案件，新北市就占1241件，案件數占比逾5成，新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心受理後，立即要求網站平台下架移除影像，自2023年《性侵害犯罪防治法》修法以來，已協助受害人下架或封鎖網站平台逾2000個，是全國最多。

新北市家防中心統計，2023年受理36名受害人案件，處理235個平台，均已完成下架或封網；2024年受害人數增至141人，處理平台達1241個，其中99.7%成功移除或封網；今年1至6月，已協助66名受害人，處理605個平台，98%完成下架移除，其餘則依法封網或裁罰。

家防中心以受害人「小芳」（化名）為例，她的私密性影像遭惡意散布，雖在第1次申訴後已於平台成功移除，但數個月後，卻再度被轉載到其他平台，小芳不得不再次提出申訴，過程中承受極大壓力，甚至一度不敢使用社群媒體。

新北市家防中心主任許芝綺指出，這樣的案例並非個案，許多受害人因影像遭到重複散布，而多次申訴，顯示數位性別暴力帶來的傷害不僅長期，更具反覆性。實務上，涉案平台多來自境外、聯繫管道不明或拒絕回應，增加行政裁罰與影像移除難度。

許芝綺強調，下載、分享、散布兒少或成人未經同意散布的性影像，都是刑事犯罪，若不幸遭遇性影像散布、偷拍或外流，被害人務必馬上保存證據，透過「性影像處理中心」網站（https://siarc.mohw.gov.tw）線上申訴，或撥打113保護專線，由專業團隊提供心理、法律與技術協助。

如受害者發現性影像遭到散布，可透過「性影像處理中心」網站申訴。（新北市社會局提供）

