台中神岡國小老樹倒塌 幸未波及人車

神岡國小校園內一株老榕樹疑樹根腐爛而倒塌。（神岡國小提供）

2025/09/03 13:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡國小校園內一棵老榕樹，今天突然倒塌，由於樹木十分高大，部分頂端枝椏倒在校外人行道上，幸未波及民眾、車輛或師生，未造成任何傷害與損失，校方表示，第一時間已由總務處同仁緊急處理，並同步聯繫專業廠商協助，倒塌榕樹已鋸除，等候清運，校外人行道已恢復通行。

神岡國小校長郭冠毅表示，經校方調閱監視器發現，今天凌晨2點多，校園內靠近中山路旁的一株老榕樹，因樹根腐爛，慢慢傾斜倒塌，所幸並未波及師生或車輛，校方上午發現，緊急拉起封鎖線，第一時間已由總務處同仁緊急處理，並同步聯繫專業廠商協助，針對校園外側，儘速清理恢復人行道通行；校內倒塌樹木則會分段修剪與清運，確保環境整潔與安全，並將留部份作為學生的生命教育課程使用。

神岡國小並提醒師生與社區居民，近日經過該區域時務必注意安全，感謝大家的體諒與配合。（13:50更新）

神岡國小校園內一株老榕樹倒塌。（神岡國小提供）

神岡國小校園內一株老榕樹倒塌，部分枝椏倒到校園外的人行道。（神岡國小提供）

