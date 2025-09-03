車載箱存式樹木粉碎機 修剪樹木省時省力又省錢

旅外桃園市南投同鄉會榮譽理事長賴炳銘（右）研發「車載箱存式樹木粉碎機」，協助真善美基金會修剪樹木。（記者周敏鴻攝）

2025/09/03 13:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區真善美基金會上午邀來「旅外桃園市南投同鄉會榮譽理事長」賴炳銘協助維持園區環境，原來賴炳銘研發「車載箱存式樹木粉碎機」，將修剪下來的樹枝或樹葉放入後，就能粉碎，再由一體成形的車輛載運，省時省力，基金會董事長謝秀琴說，未來省下來的人力、雇車清運等費用，都將能使用於照顧基金會服務的憨兒上。

修剪樹木以維持園區的環境整潔，過去對於真善美基金會而言，除要動員人力修剪外，還要雇車清運樹枝或樹葉，費時費力也花錢，賴炳銘說，修剪下來的樹枝或樹葉，若能經過粉碎，就能有效壓縮樹木或樹葉占用的空間而減少清運樹木或樹葉的清運趟數。

賴炳銘為此研發車載箱存式樹木粉碎機，將修剪下來的樹木或樹葉放入，就能迅速粉碎並集中在車箱內載運，他說，過去曾看過真善美基金會人員陪伴憨兒修剪樹木，為了清運樹木或樹葉，花費太多人力與時間，所以他帶來車載箱存式樹木粉碎機協助，盼能「以技術做公益」來拋磚引玉。

謝秀琴說，真善美基金會園區須定期要維護草皮、整理步道、修剪樹木，未來修剪樹木若能善用車載箱存式數目粉碎機，維護園區整潔將更有效率，還能省下人力或雇車的費用，有更多資源可照顧憨兒。

「車載箱存式樹木粉碎機」協助真善美基金會修剪樹木省時省力省錢。（記者周敏鴻攝）

