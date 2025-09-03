為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台鐵中秋節連假開放訂票飆12.9萬張 東部幹線自強號仍有零星座位

    東部幹線自強號仍有座位。（記者吳亮儀攝）

    東部幹線自強號仍有座位。（記者吳亮儀攝）

    2025/09/03 13:37

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（3日）零時起開放中秋節連續假期（10月3日至10月7日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今天上午10時止，總計完成8萬603筆、12萬9593張訂票，東部幹線自強號仍有零星座位。

    台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，請在2天內（含訂票當日）到台鐵公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於9月5日上午9時重新釋出。

    台鐵公司表示，因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票可查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

    截至今天（3日）上午9時車票預訂概況：

    一、東部幹線車票預訂概況：

    （一）台北往花蓮、台東方向：10月3日下午18時至10月4日下午13時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

    （二）台東、花蓮往台北方向：10月6日下午19時以後，長途自強號仍有餘位。

    二、西部幹線車票預訂概況：

    （一）台北往高雄方向：10月3日下午18時至10月4日上午11時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

    （二）高雄往台北方向：10月6日下午19時以後，長途自強號仍有餘位。

    三、南迴線車票預訂概況：

    （一）高雄往台東方向：10月3日至10月4日，長途自強號各時段仍有餘位。

    （二）台東往高雄方向：10月6日，長途自強號各時段仍有餘位。

    另外，10月3、4及6日加開的實名制列車，將於9月4日（週四）0時起開放設籍花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

    台鐵今起開放中秋節連續假期訂票。（台鐵公司提供）

    台鐵今起開放中秋節連續假期訂票。（台鐵公司提供）

    台鐵今起開放中秋節連續假期訂票。（台鐵公司提供）

    台鐵今起開放中秋節連續假期訂票。（台鐵公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播