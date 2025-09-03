台鐵中秋節連假開放訂票飆12.9萬張 東部幹線自強號仍有零星座位

東部幹線自強號仍有座位。（記者吳亮儀攝）

2025/09/03 13:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（3日）零時起開放中秋節連續假期（10月3日至10月7日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今天上午10時止，總計完成8萬603筆、12萬9593張訂票，東部幹線自強號仍有零星座位。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，請在2天內（含訂票當日）到台鐵公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於9月5日上午9時重新釋出。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司表示，因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票可查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至今天（3日）上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

（一）台北往花蓮、台東方向：10月3日下午18時至10月4日下午13時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

（二）台東、花蓮往台北方向：10月6日下午19時以後，長途自強號仍有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

（一）台北往高雄方向：10月3日下午18時至10月4日上午11時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

（二）高雄往台北方向：10月6日下午19時以後，長途自強號仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

（一）高雄往台東方向：10月3日至10月4日，長途自強號各時段仍有餘位。

（二）台東往高雄方向：10月6日，長途自強號各時段仍有餘位。

另外，10月3、4及6日加開的實名制列車，將於9月4日（週四）0時起開放設籍花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵今起開放中秋節連續假期訂票。（台鐵公司提供）

台鐵今起開放中秋節連續假期訂票。（台鐵公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法