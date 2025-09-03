新北專案勞檢預拌混凝土業 開罰7業者、命8家停工改善

為強化高風險產業安全管理，新北市政府勞動檢查處針對預拌混凝土業者實施專案勞檢。（勞工局提供）

2025/09/03 13:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕為強化高風險產業安全管理，新北市政府勞動檢查處針對預拌混凝土業者實施專案勞檢，今（3日）公布專案檢查結果，本次共抽查20家預拌混凝土廠，發現其中18家違反作業安全規定，除了依法開立限期改善通知，並針對嚴重違規業者開出7張罰單、總罰鍰23萬元，並勒令8家停工改善，當中有5家同時被開罰及部分停工。

勞檢處指出，預拌混凝土的製程主要包含原料輸送、拌合及成品運送等作業，儘管流程相對單純，卻潛藏高處墜落、捲夾及感電等危害風險。依據全國職災統計資料，從去年2月至今，已發生3起預拌混凝土廠工安事故，造成2死1傷。

為防患未然，勞檢處4月邀集業者參加宣導會，說明安全衛生相關作業規定，並自5月起發動專案檢查，希望藉由「先宣導、後檢查」，督促業者做好安全衛生管理，減少職災。

本次專案檢查發現，部分業者未設置必要的防護設施，包括未在高處工作平台設置防墜設施，或未於送料設備馬達軸心、鏈條處設置防捲夾機構，對勞工安全構成高度風險，除依職業安全衛生法處以3至30萬元罰鍰，未來將列為複查重點，如發現業者仍未改善，將加重處分，並持續追蹤至全面改善。

勞檢處呼籲，雇主應落實安全衛生管理，置備安全防護設備，加強員工教育訓練，才能避免職業災害發生。此外，勞檢處目前提供免費教育訓練及安全設備經費補助，可協助微型企業及自營作業者提升危害意識及工作環境，補助資訊可洽新北市勞檢處：（02）2252-3299分機510或723。

混凝土拌合機邊緣及開口易發生墜落危害。（新北市勞工局提供）

