展望會與PaGamO推數位素養競賽 93兒少決戰台北

台灣世界展望會×PaGamO舉辦2025暑期素養盃挑戰賽總決賽，有93名來自全台各地參賽學子同場較勁。（台灣世界展望會提供）

2025/09/03 13:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕2025年PaGamO暑期素養盃挑戰賽在假期結束前登場，全國93名兒少齊聚台北張榮發國際會議中心，挑戰數位素養競賽，與PaGamO攜手啟動競賽的台灣世界展望會指出，可透過「數位閱讀素養助學計畫」，為弭平弱勢兒少的數位學習落差，並深化其閱讀素養；參賽兒少更因此建立自信，亦從過程中轉化出社福能量。

展望會指出，數位閱讀素養助學計畫可弭平數位落差，110年起與PaGamO攜手啟動，結合遊戲化學習模式與展望會全台48處服務中心的在地陪伴，首年即為600名國小四年級至高中階段的弱勢學子，提供線上學習閱讀素養及實質陪伴共讀，推行至今第4年，每年支持700名孩子參與。

請繼續往下閱讀...

而2025暑期素養盃挑戰賽吸引來自全台93名學子熱情參與，透過挑戰賽正式面對面交鋒，國一生小瑜表示，最初對於文字理解能力不足，現在可專注閱讀並快速吸收，更學習接納失敗並探究原因，線上課程對課業相當有幫助，也參與展望會「籃海計畫」志工，將數位素養的成效轉變成為對社會服務的能量。

來自單親家庭的小璇也在加入「數位閱讀素養助學計畫」後找到學習的樂趣與自信，體會到「結果不是全部，過程才是重點，只要努力，一切都值得」，讓她從被動的資訊接收者，轉變為主動求知、樂在學習的積極學生，因而建立自信、提升自律。

展望會表示，與台大經濟系合作研究，經由社工的推動陪伴及建構兒少培力服務，發現持續參與2年以上的兒少，無論在學習進步的幅度、自主學習的能力、問題思辨力以及延伸至生活層面之個人觀點概念建構皆有明顯的成長。

展望會副會長蕭文榮表示，「我們親眼見證到，每位同學都在學習這條路上，一步一腳印地累積自己的實力。」並感謝中華電信等愛心企業夥伴，共同投入弭平偏鄉數位落差的「永續工程」。幫你優教育科技集團企業服務暨電商事業群總經理張怡婷則強調：「正式進入AI時代，孩子們需要培養大量閱讀資料、驗證思辨，以及獨立思考的能力。」

台灣世界展望會×PaGamO舉辦2025暑期素養盃挑戰賽總決賽，參賽選手迎戰同梯對手，氣氛熱烈。（台灣世界展望會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法