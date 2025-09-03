為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    9/5起台北5夜市自備環保容器可換洗碗精 填問卷可抽獎

    台北市環保局將於5日推出「減塑夜市五連發・自備享好康」活動。（台北市環保局提供）

    台北市環保局將於5日推出「減塑夜市五連發・自備享好康」活動。（台北市環保局提供）

    2025/09/03 13:01

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市環保局將於5日推出「減塑夜市五連發・自備享好康」活動，鼓勵民眾至饒河街夜市、遼寧夜市、公館商圈夜市、臨江街夜市等5大夜市，自備環保容器（杯）消費，並拍下食物或飲品與店家攤位的合照，再至現場出示照片與容器，就可兌換洗碗精，填寫問卷還可以參加抽獎活動。

    環保局說明，自109年起推動環保夜市，至114年已推動6處環保夜市，今年將串聯之前已推動過的環保夜市一同辦理自備環保容器（杯）優惠活動，擴大辦理規模，活動自9月起展開，首場將於9月5日、6日在寧夏夜市（蓬萊國小校門口）登場，陸續於饒河街夜市、遼寧夜市、公館商圈夜市、臨江街夜市等5大知名夜市辦理，每場活動時間皆為17時30分至19時30分。

    環保局表示，民眾只要自備環保容器（杯），至指定夜市中消費並拍下使用環保容器（杯）盛裝食物或飲品與店家攤位的合照，再至現場活動攤位出示照片與容器，即可兌換洗碗精1瓶，每日限量200瓶。同時，自備環保容器（杯）再填寫現場問卷還可參加抽獎活動，有機會獲得限量環保好禮。

