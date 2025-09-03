為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹市關埔地區天天塞爆！住戶怨房價高 生活品質卻糟糕

    新竹市關埔地區幾乎天天塞車塞爆，住戶怨關埔地區房價炒高高，但生活品質卻越來越糟糕。（記者洪美秀攝）

    新竹市關埔地區幾乎天天塞車塞爆，住戶怨關埔地區房價炒高高，但生活品質卻越來越糟糕。（記者洪美秀攝）

    2025/09/03 13:00

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市關埔地區是進入竹科園區最近的生活圈，但住戶抱怨住在關埔，房價被炒得高高，生活品質卻很糟糕，除上班時間不斷有工程在開挖，一出社區就遇到塞車，回家不到200公尺的路，也要塞30分鐘，幾乎慈雲路及埔頂二路和三路，不論何時都在塞車。慈雲路往光復路又有工程，同樣天天塞車，上個班也是塞車不斷停等，直呼關埔生活圈的日常就是塞車。

    市府工務處表示，有關埔頂二路與慈雲路口目前正施作污水下水道公道五之二用戶接管工程，影響用路人通行，市府已責成監造單位加強督促施工廠商確實做好交維管制措施，加派義交人員維持交通疏導，要求廠商在尖峰時段不得施工，若有違反規定會依契約處罰。

    交通處表示，為改善慈雲路平面車道（往光復路）交通瓶頸，目前市府正辦理拓寬車道工程，預計9月下旬前完成車道拓寬，將先行開放車輛行駛，紓解尖峰車流，後續則會辦理龍山西路與慈雲路的號誌工程，已請施工單位避開交通尖峰，對施工造成不便，還請市民見諒。

    關埔地區住戶稱，住在此處的生活品質越來越糟，不僅地下室的車出不來，直行的車動不了，每次出門就遇到各種工程，且工程超過1年還在做，而到慈雲路也不好過，橋下也施工，過了橋下又圍起來，不給轉進544巷，繞路轉過去，544巷的綠燈又超短，過三台車又紅燈，全部塞住，回家短短的路，走路不到1分鐘，每次得等超過20分鐘，簡直是交通災難。

    新竹市關埔地區幾乎天天塞車塞爆，住戶怨關埔地區房價炒高高，但生活品質卻越來越糟糕。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市關埔地區幾乎天天塞車塞爆，住戶怨關埔地區房價炒高高，但生活品質卻越來越糟糕。（記者洪美秀翻攝）

    熱門推播