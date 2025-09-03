為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    幼童「筷子攔迴轉壽司」網氣炸 壽司郎急發聲：籲家長看好孩童

    壽司郎近日有小朋友將筷子放在轉盤上，甚至直接碰觸其他客人點的餐點，試圖阻擋鮭魚壽司前進。（擷取自爆料公社/臉書）

    壽司郎近日有小朋友將筷子放在轉盤上，甚至直接碰觸其他客人點的餐點,試圖阻擋鮭魚壽司前進。（擷取自爆料公社/臉書）

    2025/09/03 13:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名迴轉壽司「壽司郎」近日再爆顧客公德心爭議，近日有網友拍下影片，只見一名幼童疑似用吃過的筷子直接卡住輸送帶上的鮭魚壽司，導致餐點停滯不前，甚至差點掉落。更讓人傻眼的是，孩子身旁疑似有家長陪同，卻未加以制止，影片曝光後引發網友一片撻伐。對此，業者也緊急透過聲明回應。

    一名網友在社群平台「Threads」分享影片，只見小朋友將筷子放在轉盤上攔住壽司，約2秒後才鬆手放行，抽回筷子時甚至扯動鮭魚片，離譜行徑讓原Po不禁直呼「鮭魚卡住了，教養也卡住了，家長到底在幹嘛？」。

    網友看了紛紛留言表示，「我會直接當場大聲講出來：這盤那位小姐用筷子碰過了耶，不下架嗎？」、「這種小孩真的沒人管」、「所以不要再說什麼對小孩子不友善，看看這些都不教不管的」、「所以我都不拿輸送帶上的」。還有人喊話「壽司郎法務可以準備上班了」。

    對此，壽司郎緊急在官網發聲明，強調第一時間已全面清潔消毒輸送帶及餐具，確保用餐安全，表示，對任何影響顧客安心的行為絕不妥協，已著手檢討並加強現場管理措施。

    壽司郎指出，將增派巡視人力，隨時留意顧客與輸送帶互動情況，同時強化現場標示與廣播，呼籲家長務必照顧孩童，避免類似事件再發生。未來也會持續研議輸送系統與安全設計的改善，以降低人為接觸的風險，並提醒顧客若發現異常，請立即通知現場人員。

    針對顧客持筷刻意阻擋其他顧客餐點運送一事，壽司郎緊急發布聲明。（擷取自壽司郎官網）

    針對顧客持筷刻意阻擋其他顧客餐點運送一事，壽司郎緊急發布聲明。（擷取自壽司郎官網）

