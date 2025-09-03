為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    達人帶路 「旗津小旅行」4條主題遊程開跑

    旗津燈塔可眺望高雄港區美景。（觀光局提供）

    旗津燈塔可眺望高雄港區美景。（觀光局提供）

    2025/09/03 12:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄旗津是知名風景區，不只有海水浴場，觀光局9月推出「旗津小旅行」，規劃4條主題遊程「造船秘境」、「漁民美食」、「歷史風雲」、「建築美學」，涵蓋造船工藝、漁民生活、歷史及建築等面向，共有10場次，由中山大學李怡志老師等在地達人帶路導覽。

    高雄市觀光局為推廣旗津觀光，去年提出「灣區大港．旗津領航」計畫，將投入超過4億元，進行旗津各風景區升級改造。

    觀光局長高閔琳表示，旗津是高雄歷史起點，從清領時期海防砲台，到蘇格蘭馬雅各醫師醫療傳道，再到蓬勃的漁業與造船產業，都留下獨特的文化印記。因應近年旅遊型態改變，這次「旗津小旅行」規劃「造船秘境」、「漁民美食」、「歷史風雲」、「建築美學」4條主題遊程，搭配中山大學李怡志老師導覽團隊的解說，讓遊客深入了解旗津地方生活與海洋文化。

    「造船秘境」帶領民眾走訪漁會大樓，了解漁業歷史，再到造船廠參觀台灣造船工藝，揭開造船產業如何支撐高雄發展；「漁民美食」則深入漁村廚房，品嚐最新鮮的漁獲與在地料理，從漁民的故事中，理解飲食文化的成形。

    「歷史風雲」則聚焦二戰時期與旗後砲台等軍事據點，搭配導覽老師的詩意講解，讓參與者反思和平的可貴；「建築美學」邀請民眾漫步巷弄，欣賞融合閩南、巴洛克式與現代風格的建築之美，並走訪第一公學校（旗津國小前身）及馬雅各行醫足跡。即日起開放線上報名（網址：https://reurl.cc/vLoeEN ）。

    「造船秘境」遊程帶領民眾走訪造船廠，參觀台灣造船工藝。（觀光局提供）

    「造船秘境」遊程帶領民眾走訪造船廠，參觀台灣造船工藝。（觀光局提供）

    馬雅各紀念自行車道漫遊。（觀光局提供）

    馬雅各紀念自行車道漫遊。（觀光局提供）

    朝聖全台第一座媽祖廟-旗津天后宮。（觀光局提供）

    朝聖全台第一座媽祖廟-旗津天后宮。（觀光局提供）

    圖
    圖
