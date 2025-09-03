為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「皮皮獅」化身3D稻田彩繪地景 揪團作客關西

    新竹縣關西鎮的3D稻田彩繪，讓「皮皮獅」彷彿站在稻田上揪大家一起來玩耍。（記者黃美珠攝）

    2025/09/03 12:34

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣吉祥物「皮皮獅」最近化身成3D的立體稻田彩繪地景，挺立在關西鎮圖書館下方的南門崁下廣達8分的良田上，替公所主辦、將在9月20、21日登場的「2025攜手稻關西」活動出任親善大使，號召各地來客即日起到11月中作客關西，就可欣賞這片有趣的彩稻田。

    關西鎮長陳光彩說，這片稻田彩繪是在8月初透過苗栗苑裡農會技術指導而栽種打造的，利用紫葉稻、黃梗稻以及青秧稻等多種彩色稻米品種，搭配即時動態定位插秧技術而成，有別於傳統的2D平面圖像，經以3D模式呈現後，皮皮獅看似就站在稻田中對來客招手，栽種團隊透過對品種色澤與行列排列的精準掌握，使整片稻田隨著時間長出一幅漸層自然的藝術畫面，展現農業與藝術結合的獨特魅力，在今年11月中收割前都可以欣賞。

    他也說，這片彩稻田多虧有農民們無償配合打造，來客只要沿著關西圖書館旁的秘徑走下稻田區，就可置身彩田之間。或關西國小大門前的中山路外，俯瞰下南所在的「關西穀倉」良田稻浪，也可遠眺鳳山溪、南山大橋、馬武連峰的壯麗風光，感受關西在古蹟、藝術文化街區之外，不一樣的風情。

    至於前述9月20日起一連2天的活動，公所在圖書館前中山路段安排有市集，現場提供彩繪風箏DIY、稻田生態導覽、在地美食品嚐，以及街頭藝人展演等，歡迎各地舊雨新知暢遊關西。

    2天現場都將有：彩繪風箏DIY體驗、稻田生態導覽、在地美食品嚐、以及街頭藝人展演。其中「彩繪風箏」將跟腳下的彩色稻田互相輝映，成為天空與大地共創的夢想畫布，呼應SLOGAN「彩繪夢想，生活更出色」。

