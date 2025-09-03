台南安平魚市場年久崩壞危險 重建計畫拚2028年臨時拍賣場完工

立委林俊憲（前左一）與漁業署、南市農業局官員及多位市議員、里長會勘台南安平魚市場危老重建問題。（記者王俊忠攝）

2025/09/03 12:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南安平漁港旁的安平魚市場，年久老舊加上海風鹽分高，許多混凝土鋼筋裸露、鏽蝕，天花板還釘圍網承接掉落的土塊，環境危險。南市區漁會偕市府農業局提計畫要求重建，3日立委林俊憲邀漁業署、市府農業局與地方民代會勘，漁會希望第一期臨時拍賣場與製冰冷凍廠能先完成；農業局說近期會呈報計畫給中央，拚第一期在2028年間完工。

3日上午，立委林俊憲邀請漁業署副署長陳建佑、市府農業局簡任技正張順得到安平魚市場會勘；南市區漁會理事長方裕豐、總幹事林鈺昕與市議員林依婷、李啟維、黃麗招及安平金城里長歐明仁等人都到場參與討論。

市府農業局初步規劃分三期重建魚市場，第一期先做臨時拍賣場、第二期拆舊魚市場重建新市場、第三期為冷凍倉庫與停車場，三期經費初估14億8千多萬元。與會議員認為經費不必那麼多；農業局強調，經費是初估概算，加上物價調整指數，如施工期程能縮短，經費應可縮減，尚未定案。

林鈺昕強調，區漁會優先目標是要讓漁貨承銷商與漁販大家有安全的交易空間可使用，第一期臨時拍賣場與第三期的冷凍廠很重要，應優先興建。漁業署副署長陳建佑說，受到財劃法修改影響，漁業署補助地方的經費減少，希望地方對這三期經費額度再做檢討。

林俊憲也同意林鈺昕看法、說可把一、三期併到第一期施作。市府農業局表示，9月11日市府會對此計畫案邀請建築師等有關單位聯審，包括經費、單價也會討論，把一、三期併到第一期做，那就只分兩期工程，工期縮短，經費也能減少，在聯審後會把計畫呈報漁業署審查，希望以1年設計、1年半時間施工，第一期的臨時拍賣場能在2028年間完工。

台南安平魚市場年久崩壞，鋼筋裸露鏽蝕、混凝土塊掉落，天花板都釘圍網去接掉落的土塊，避免砸到人。（記者王俊忠攝）

台南安平魚市場年久崩壞，多處有鋼筋裸露鏽蝕、混凝土塊掉落情形。（記者王俊忠攝）

台南安平魚市場年久崩壞失修，南市區漁會與市府農業局提計畫重建。（記者王俊忠攝）

