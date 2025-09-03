獨家》拍謝少年與台獨旗海合照 台東縣府官網急撤圖挨批「地獄級操作」

被消失的照片，如今被網友用來洗版。（翻攝自臉書）

〔記者劉人瑋／台東報導〕統、獨及政治意識也能以藝術形態表達，但台東縣府以「維持藝術與活動單純」撤下有台獨意涵的照片被罵翻。8月30日「最美星空音樂會」最終場在綠島人權紀念公園舉行，知名樂團「拍謝少年」演唱後，大批支持者高舉台獨旗（鯨魚旗）淹沒畫面，縣府官網「不查、誤用」，發現不對又急忙撤下，反而引起歌迷不滿，以「被消失的照片」洗版。

歌迷、縣府雙方各有自己立場和解釋，但最諷刺的是，活動地點位在綠島人權紀念公園，是為記念當年白色恐怖政治犯、為銘記人權與自由得來不易所設，雖縣府主張「就是不要任何政治力介入」，但刻意為之，且還是先刊登照片後撤照，又被認定是另一種「政治力介入」。

網友表示，這年代還要搞言論審查，「（在綠島）前人被關、後人被審查言論」、「綠島人權紀念公園前舉台獨旗不是很應該嗎？」、「對人權紀念公園的言論審查，縣府堪稱是地獄級操作」

縣交通及觀光發展處長卜敏正表示，縣府立場單純想讓活動更單純，負責維護網站的廠商這次在未經審核後即發圖文，縣府發現後也表示「不妥」，因此廠商才又撤下。我們的立場就是「不介入政治」，無論你現場要舉統一旗、台獨旗還是任何宗教旗幟都會被認為不妥，也因此，如今被台獨旗洗版，也不會要求撤下或撤文，但也不另做說明。

由於台東縣屬於「藍營鐵板區」且從未換黨執政，歌迷因此也將矛頭指向縣長饒慶鈴。卜敏正則表示，現場並沒有制止舉台獨旗，甚至還有人因為受不了這種氛圍才離去。但有在場工作人員則表示，「不會啊！超歡樂的」，受不了而離去的人，多是覺得「很吵，不喜歡這種音樂」而非針對政治立場，音樂和政治立場本來就是主觀，我們國家就是該如此多元且包容。

另外，有意思的是，雖說台東縣府為藍營，但就先前「東浪」有滅火器，「星空」有拍謝少年，幾乎都是純純的台獨傾向樂團，縣府不僅未先做「政治審查」，也因其高知名度、多元性，或像拍謝少年得多次大獎而邀請演出，甚至先前滅火器的歌單未有「島嶼天光」，有縣府主管大失所望「怎麼沒這首？又不好意思指定對方唱，歌只要好聽、有共鳴就好」。

最美星空音樂會，縣府版本新聞照。（資料照片，縣府提供）

