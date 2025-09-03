為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    不是衛生紙！ 馬桶堵塞凶手曝

    環管署澄清，衛生紙是短纖，容易分散於水，市售環保標章衛生紙有26個品牌通過CNS1091檢測，可溶於水，不會造成馬桶堵塞；示意圖。（資料照）

    2025/09/03 12:31

    〔記者黃宜靜／台北報導〕許多公廁張貼「請勿將衛生紙丟入馬桶」標示，讓民眾以為衛生紙是造成馬桶堵塞主因；對此，環境部環境管理署澄清，衛生紙是短纖，容易分散於水，市售環保標章衛生紙有26個品牌通過CNS1091檢測，不會造成馬桶堵塞；台灣物業管理學會理事長郭紀子則舉例，濕紙巾、棉花棒、衛生棉條等才是「堵塞元凶」，此外，尿垢、油垢等累積在彎道處，也可能影響排水，建議定期管道檢查和高壓清洗。

    環管署與台灣衛浴文化協會今（3）日共同主辦的「新世代公共廁所清潔維護管理研討會」，研討會中加強說明破除民眾長久以來對「衛生紙丟馬桶」的迷思；環管署強調，衛生紙是短纖，容易分散於水；市售環保標章衛生紙有26個品牌都通過CNS 1091檢測，皆可溶於水，並不會造成馬桶堵塞。

    環境部：定期管線檢查確保暢通

    環管署表示，馬桶存水彎內徑是2英吋、接4英吋的排水管，衛生紙能通過2英寸的存水彎，就不會在4英吋的排水管堵塞。而基於公共廁所的環境衛生與舒適度，可減少觀感驚嚇衝擊與病菌的傳播，呼籲將衛生紙丟入馬桶。

    郭紀子指出，造成馬桶與管線堵塞的常見原因十分多樣，舉凡施工時可能會有泥水、瓷磚碎片甚至鋼筋掉入管線，或是日常生活中不可溶解的物品，如濕紙巾、棉花棒、棉球、衛生棉條、牙線、甚至是手機，才是「堵塞元凶」。此外，管線老化、油垢、尿垢、便垢等長期累積在彎道處，也可能使管徑變窄，影響排水，因此排水系統的健康管理與維護保養至關重要，建議定期進行管道檢查（如內視鏡）和高壓清洗，才能確保管線暢通。

    研討會也提倡導入公共廁所診斷制度，透過科學儀器輔助，專業人員掌握異味、通風、潔淨度及管線堵塞等狀況，及早發現並解決問題，使後續的清潔維護工作更具效率。因此為了全面提升公共廁所服務品質，塑造清潔人員專業形象，環管署拋出將清潔人員與診斷專業人士納入「綠領人才」體系議題，作開放性討論，透過專業培訓等方式，強化清潔人員「職人精神」，使其具備環境衛生法規、清潔科學基礎、公廁建材與設備維護等專業知識，並制定標準化清潔計畫。

    環管署與台灣衛浴文化協會今（3）日共同主辦的「新世代公共廁所清潔維護管理研討會」，研討會中加強說明破除民眾長久以來對「衛生紙丟馬桶」的迷思。（圖由環境部提供）

