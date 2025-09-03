新北開放綠美化苗木申請 杜鵑、梔子花等最熱門

諶錫輝指出，新北有三峽大埔與石碇小格頭2座直營苗圃，定期在每年8至10月間開放並提供苗木給各申請單位。圖為三峽大埔。（圖由新北市農業局提供）

2025/09/03 12:24

〔記者黃子暘／新北報導〕響應聯合國SDGs永續發展目標，新北市府農業局長諶錫輝指出，綠美化環境景觀處每年8至10月間開放與受理造林與綠美化苗木的申請；大眾最常申請的4種園藝植物，包含平戶杜鵑、熊貓仙丹、梔子花和金露花等。

景觀處表示，平戶杜鵑花色多樣，包括紅、粉、白等，花期集中在春季，屬於小型灌木，偏好酸性土壤和通風良好的環境，耐陰性較強，忌強烈且直射的陽光，需以濕潤、排水良好的土壤栽種；熊貓仙丹為多肉植物，葉緣深褐色斑點形似熊貓斑紋，因此得名，這種植物耐旱，喜光但怕強光直射，適合室內養殖或擺放於陽台，但耐寒性較弱，冬天需避免低溫凍害。

景觀處介紹，梔子花初開時呈純白色，花期後期逐漸轉為乳黃色，屬常綠灌木，喜歡溫暖濕潤的環境且忌風寒，栽培時需保持土壤酸性與濕潤度，並注意排水與施肥；金露花花朵小巧玲瓏，常見紫藍色或白色花瓣，喜光且耐旱耐熱，適合在陽光充足的地區栽種，對土壤適應力強，適合種植在排水良好的砂質壤土。

諶錫輝指出，新北有三峽大埔與石碇小格頭2座直營苗圃，定期在每年8至10月間開放並提供苗木給各申請單位，市府也推動「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」行動，提供免費苗木給各界一同參與植樹；新北市各單位如有環境綠美化苗木申請需求，詳細資訊與申請表單可至景觀處官網查詢，「百萬人種百萬樹」造林苗木亦可至該活動官網申請。

諶錫輝指出，新北有三峽大埔與石碇小格頭2座直營苗圃，定期在每年8至10月間開放並提供苗木給各申請單位。圖為石碇小格頭。（圖由新北市農業局提供）

