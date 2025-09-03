為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時
    首頁　>　生活

    中國貨輪「鈺洲啟航」擱淺新北野柳近一年 估9月底拖移

    中國貨輪鈺洲啟航輪在野柳岬擱淺近一年，民眾一直擔心會污染海洋生態。（資料照）

    中國貨輪鈺洲啟航輪在野柳岬擱淺近一年，民眾一直擔心會污染海洋生態。（資料照）

    2025/09/03 12:12

    〔記者盧賢秀／新北報導〕去年10月觸礁擱淺在新北市野柳岬的中國籍貨輪「鈺洲啟航」，船上的3座橋式機即將移除完畢，航港局相關人員估計擱淺的船體在9月底拖至韓國，終結近年來海洋生態可能污染的惡夢。

    鈺洲輪是去年10月中載3部橋式起重機進基隆港，不慎撞上岸上舊的起重機滯留港內，9月29日躲避康芮颱風出港，但不敵強風強浪，在野柳外海失去動力棄船，最後觸礁擱淺在野柳岬，船上1座橋式起重機傾倒在礁岩上，距野柳地質公園僅100公尺左右，因船上有2座橋式及逾280噸殘油，一度引起海洋生態污染的危機。

    為維護珍貴地質景觀與海洋生態，交通部航港局與海洋保育署等單位，在周邊漁港做好防止污染的措施，並調度國內工作船，先將船上殘油抽出，要求船舶所有人、保險公司及移除團隊，提出船貨移除計畫。

    相關人員指出，由於鈺洲輪擱淺地點位於野柳岬灣，作業環境艱困，原定8月底完成船體及船上3座橋式機移除作業，因接連受到颱風及低氣壓影響，外圍環流強勁，影響作業海域安全。移除團隊持續掌握海氣象預報，把握時間加緊趕工，橋式機預計7日移除完成，後續將船艙內油艙壁清洗乾淨，避免船體移除時，遺留在船壁上的油污外洩，預計9月底將船體拖至韓國。

    中國貨輪鈺洲啟航輪船上的橋式起重機即將卸除，預計月底船體拖離。（民眾提供）

    中國貨輪鈺洲啟航輪船上的橋式起重機即將卸除，預計月底船體拖離。（民眾提供）

