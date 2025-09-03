為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    軍人節快樂！多位現役官兵搭機獲升等

    現役軍人饒中校與太太3日上午搭乘華航班機前往日本東京，他在候機室被地勤人員告知，他個人獲得升等商務艙禮遇。（記者朱沛雄攝）

    現役軍人饒中校與太太3日上午搭乘華航班機前往日本東京，他在候機室被地勤人員告知，他個人獲得升等商務艙禮遇。（記者朱沛雄攝）

    2025/09/03 12:11

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕今天是九三軍人節，國籍航空響應賴清德總統提倡敬軍理念，軍人節當天，提供現役軍人禮遇報到及空位升等商務艙服務，截至目前已有30餘位在桃園機場搭乘國籍航空出國的現役軍人獲得升等商務艙禮遇。現役軍人饒中校與太太上午搭乘華航班機前往日本東京，他在候機室得知自己獲升等商務艙禮遇時，感謝政府與企業，讓國軍的辛苦和付出受肯定。

    今日國籍航空部分國際航班，提供現役軍人禮遇報到及空位升等商務艙服務，截至目前中華航空有20餘名、長榮航空5名、星宇航空8名現役軍人在桃園機場搭機出國，獲得空位升等商務艙服務。

    現役軍人饒中校與太太上午搭乘華航班機前往日本東京，到桃園機場現在禮遇櫃檯辦理報到，隨後在候機室被告知他個人可升等商務艙，太太也與他一起享受優先登機禮遇。饒中校接受媒體聯訪時表示，在4月份就已計劃好利用93軍人節再搭配請假2天及週休，規劃5天假期帶老婆去日本一圓看富士山的夢。

    饒中校說，雖然當時總統賴清德已宣布推動敬軍措施，但相關細則航空公司都尚未公布，今天沒有預料到會被升等。他感謝政府對於軍人節優惠措施推動，也感謝中華航空讓軍人享受升等、眷屬也可享受優先登機措施，令人覺得身為國軍的辛苦和付出受到肯定，也讓默默在背後支持軍人的眷屬感受到溫暖與回饋，這些讓他很感動，也會對這次旅程印象深刻。

    桃園國際機場公司董事長楊偉甫上午表示，桃園機場響應軍人節敬軍活動，除了華航、華信、長榮、立榮及星宇等國籍航空今日提供禮遇服務，機場公司結合服務夥伴從今日至9日提供軍人憑證餐飲或購物即可享9折起優惠。機場公司第一線服務的機場志工、保全及出境服務臺人員佩戴國旗徽章，並在出發大廳播放敬軍廣播及圖卡，以及在第二航廈北側五樓商場設置應景的「敬軍積木牆」，營造國門專屬榮耀氛圍。

    國籍航空響應賴清德總統提倡敬軍理念，軍人節當天，提供現役軍人禮遇報到及空位升等商務艙服務。圖為華航為現役軍人設置的禮遇報到櫃台。（記者朱沛雄攝）

    國籍航空響應賴清德總統提倡敬軍理念，軍人節當天，提供現役軍人禮遇報到及空位升等商務艙服務。圖為華航為現役軍人設置的禮遇報到櫃台。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場響應軍人節敬軍活動，在第二航廈北側五樓商場設置應景的「敬軍積木牆」，營造國門專屬榮耀氛圍。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場響應軍人節敬軍活動，在第二航廈北側五樓商場設置應景的「敬軍積木牆」，營造國門專屬榮耀氛圍。（記者朱沛雄攝）

    國籍航空響應賴清德總統提倡敬軍理念，軍人節當天，提供現役軍人禮遇報到及空位升等商務艙服務。圖為長榮航空為現役軍人設置的禮遇報到櫃台。（記者朱沛雄攝）

    國籍航空響應賴清德總統提倡敬軍理念，軍人節當天，提供現役軍人禮遇報到及空位升等商務艙服務。圖為長榮航空為現役軍人設置的禮遇報到櫃台。（記者朱沛雄攝）

