「台中Go」與Taiwan PASS合作 推出全國玩透透套票

台中go與Taiwan-pass合作，推出套票，旅遊省錢又便利。（市府提供）

2025/09/03 11:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕隨著台中市的國際化，為方便外地旅客進出台中旅遊，中市府交通局開發系統模組化功能，首次與Taiwan PASS合作，民眾使用Taiwan PASS APP即可搭配使用「台中Go」時數型QR套票，民眾可買「台鐵經典版」定價3200元，內有3種交通工具，有台鐵套票、捷運套票及公路套票，可全國走透透，在7日內用完，相當划算。

台中市交通局長葉昭甫表示，在交通部觀光署支持下，「台中Go」得以和Taiwan PASS合作，即日起加入Taiwan PASS的「Taiwan PASS台鐵經典版」及「Taiwan PASS亮點Easy Go版」系列產品，方便全台玩透透。

葉昭甫表示，Taiwan PASS整合高鐵、台鐵、公車、捷運及景點門票等交通與觀光資源，加上「台中Go」與各項活動與旅遊觀光資源合作，讓民眾享受到友善旅遊服務網。

交通局指出，台中Go時數QR套票與Taiwan PASS結合，打造出全台旅遊一卡通的新模式，讓交通接駁轉乘不只便利，更值回票價。

限國內外旅客適用的「台鐵經典版」定價3200元，「Taiwan PASS亮點Easy Go版」定價2500元，串接知名景點，7日內可依行程彈性安排使用，提供旅客更彈性的在地交通選項，輕鬆暢遊台灣百大亮點，也是大玩台中的最佳選擇。

