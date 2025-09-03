北市放寬早產寶寶與國外新生兒生育獎勵金申請！預計9月中實施

台北市民政局（3）今公布，台北市市議會議通過《生育獎勵金發放辦法》修正草案，放寬早產寶寶獎勵金申請條件。另外，修正案也延長國外出生新生兒獎勵金申請期限，從原本60日改為一年。民政局表示，將於9月中旬發布實施。（截自台北市民政局網站）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市民政局（3）今公布，台北市市議會議通過《生育獎勵金發放辦法》修正草案，放寬早產寶寶獎勵金申請條件。另外，修正案也延長國外出生新生兒獎勵金申請期限，從原本60日改為1年。民政局表示，將於9月中旬發布實施。

民政局解釋，現行規定係以新生兒出生日計算，父親或母親在北市設籍滿10個月，才符合生育獎勵金申請資格。假設新生兒提早2個月，導致設籍期間未滿10個月，則喪失資格。因此這次修法特別增訂，新生兒預產日也可做為設籍計算基準日，於辦理出生登記時一併檢附載明產婦姓名和預產日的孕婦健康手冊或其他醫療證明文件，即可申請。

民政局補充，這次還有一個修法重點，是調整國外出生新生兒的獎勵金申請時間。民政局指出，國外出生新生兒，實務上多數難以在出生後60日內回國辦妥初設戶籍登記並申請生育獎勵金，為減輕家庭負擔，便將時間從60日延長為一年。

