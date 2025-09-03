為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中研院院長廖俊智 獲法國榮譽軍團騎士勳章

    孔多塞校園校長薩里奧（Pierre Paul Zalio）代表法方頒授勳章給中研院院長廖俊智（左）。（中研院提供）

    孔多塞校園校長薩里奧（Pierre Paul Zalio）代表法方頒授勳章給中研院院長廖俊智（左）。（中研院提供）

    2025/09/03 11:49

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院院長廖俊智獲得法國政府頒發、代表法國最高榮譽之一的「法國榮譽軍團騎士勳章」，表彰廖俊智在台法學術交流、深化兩國科研合作的貢獻，廖俊智表示這不只是對他個人的肯定，也象徵台法科研持續擴展的合作關係。

    法國榮譽軍團徽章是由拿破崙在1802年創設，表揚在文化、科學、工商及公共服務等領域有特殊貢獻之人士，中研院表示，廖俊智此次獲得肯定，是因為在其任內積極推動本院與法國學術機構的交流合作，讓台灣成為法國研究東亞歷史與文化的據點，更以個人國際學術聲望，將科學推廣為全球公共財，因而獲此殊榮。

    中研院表示，近年廖俊智率領中研院團隊多次訪問法國學術研究機構，並先後與法國國家科學研究院（CNRS）、法國高等社會科學院（EHESS）、孔多塞校園等簽署合作協議，也與EHESS展開博士生培育計畫，兩年間已有9位博士生來院研究；並選送近400冊人文社會科學專書，納入該校「台灣書籍專區」，讓法國學界對台灣有更多認識。

    中研院表示，該院人文社會科學研究中心及歷史語言研究所，長年提供場址予「法國現代中國研究中心」（Centre d'études français sur la Chine Contemporaine , CEFC）及「法國遠東學院」（École française d'Extrême-Orient, EFEO）駐點辦公並成立台北分部，促成法方學者得以不間斷來台進行東亞文化研究，讓台灣成為法國研究區域歷史與文化的重要據點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播