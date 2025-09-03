為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    2天2萬學費！明道中學師被控校外開烘焙課 學生怒：被當搖錢樹！

    明道中學召開校事會議調查違法兼課情形。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/03 11:58

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日區明道中學餐飲科導師，被學生爆料在校外開設烘焙工作室課程，2天學費高達2萬元，對此，台中市教育局表示，事涉私校事務、尊重校園自治，校方已於8月13日知悉，目前正進行校事會議組成調查小組進行調查，明道中學則強調一切依教師法辦理。

    這名導師被學生在社群爆料，疑未在校內提供技能競賽拉糖教學，誘導學生付費參加校外開設烘焙工作室課程，2天學費高達2萬元，還暗示若不來上課將難以成為競賽選手，學生不滿指稱「不要把我們當搖錢樹！」

    校方：涉校外兼職違反規定 組校事會議調查

    本報向明道中學查證，校方稱相關主管都在開會，導師涉校外兼職違反規定，已組成校事會議調查。

    人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑說，依教育部《教育人員任用條例》，私校老師也受該條例管轄，依同法第34條，專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。

    曾芳苑說，這名導師掌握遴選技能競賽選手權力，且2天學費竟高達2萬元，收費如此之高，違反教師不得在校外開補習班規定，依教師法及高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法等規定，導師涉違規不適任行為，明道中學應立即啟動校事會議議處。

