他嘆台北1知名夜市「盛況沒落」 內行人曝主因：不能怪店家

日前有網友發文感嘆，記憶中商家林立、人潮眾多且能看到不少外國遊客的師大夜市，如今卻沒落成普通街道。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣各地有許多知名夜市，時常吸引國內外民眾前往消費。近來有網友表示，他小時候去過好幾次位於台北市的「師大夜市」，記憶中商家林立、人潮眾多且能看到不少外國遊客，屬於非常繁華的夜市商圈，如今卻沒落成普通街道，這番變化令他感嘆不已，文章曝光後，引發廣大網友們熱熱烈討論。

該名網友在PTT以「師大夜市沒落是不是很可惜？」為標題發文，提到師大夜市以前人潮眾多，攤商販售的東西比其他夜市更豐富，也比較貼近年輕族群的消費喜好、沒有很吵的叫賣聲，加上鄰近師大，吸引不少外國人前往。但如今師大夜市變成一條普通的街道，讓他感到非常可惜，「以前騎樓的每一根柱子，都是一家店面耶！」

該文一出，不少網友對此議論紛紛，「人潮不像以前行走困難」、「人真的少很多，主要是油煙味吧」、「30年前逛的時候，還覺得會長久下去」、「現在確實再也看不到當年那種盛況」、「以前很多特色餐廳，但都開在巷子裡，不合法規」、「小時候很常跟爸媽一起去，每個週末都很多人，現在真的回不去了」。

另有內行網友指出，隨著到訪師大夜市的人潮增加，也帶來吵雜、髒亂等一系列負面問題，引起當地居民反彈、政府介入，不少違法攤販被依法取締後，紛紛關店或撤離到其他地方，「居民想要安靜」、「人多就變成大雜燴，很吵雜」、「太吵了，居民抗議，店家不能留」、「住宅區又不是商業區，居民團結抗議，合法合規的趕走夜市」。

