教育部提校安措施僅5％學校適用 全教產籲修法、補經費

全國教育產業總工會今天上午在立法院召開「教育部補助學務人力 全教產痛批補助比例低」記者會。（記者劉信德攝）

2025/09/03 12:13

〔記者李文馨／台北報導〕新北市2023年發生國中生割頸案，校園安全問題引發關注，教育部今年提出「補助國中增置學務人力」與「補助國中設置副組長」方案應處。不過，全國教育產業總工會今天召開記者會指出，教育部僅補助30％到50%經費，且法規限制下目前僅有5%學校能增設副組長，直批教育部政策喊假的；國民黨立委柯志恩呼籲教育部修法，並建立專責人力並提供穩定財政支持。

全國教育產業總工會今天上午在立法院召開「教育部補助學務人力 全教產痛批補助比例低」記者會，與會人員包含全教產理事長林蕙蓉、台中市教育產業工會理事長林碩杰、國民黨立委柯志恩等。

林蕙蓉表示，對於增設學務人力，教育部僅補助地方30％到50%經費，地方政府需自籌大量經費，這對財政早已困窘的縣市來說，更是雪上加霜。此外，教育部僅補助7到20班的小學行政人力，20班以上不補助，多數國中小根本無法適用，直批教育部所謂的「全面支持」完全是假的。

林碩杰指出，根據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」規定，61班以上者，學生事務單位及輔導專責單位得共置副組長1人至3人，得由教師兼任，而教育部提出的「副組長」方案僅限61班以上的國中申請，但全台僅有40校符合資格，占國中比例僅5％。

柯志恩直言，教育部以「全面支持」為口號，但多數學校無法適用補助，國小僅7至20班能獲得行政人力支持，20班以上學校居然沒有，這是什麼邏輯？這無法回應校園安全迫切需求，呼籲教育部應修法、建立專責人力並提供穩定財政支持。

全教總也透過聲明表示，相較補助國中設置學務副組長，讓教師持續肩負面對可能的安全風險，設置專職校安人力才能有效分擔班級導師與學務處教師的行政與輔導壓力，從根本上解決「教學與行政兩頭燒」的問題，呼籲教育部儘速增加專責校安人力與經費。

全國教育產業總工會今天召開記者會指出，教育部僅補助30％到50%經費，且法規限制下目前僅有5%學校能增設副組長。（全國教育產業總工會提供）

