    首頁　>　生活

    西拉雅仙境引客 港、馬網紅踩線驚喜力推

    Miki品嚐西拉雅知名小吃鈴蘭碗粿，驚喜樸實滋味與台式風味。（西拉雅管理處提供）

    Miki品嚐西拉雅知名小吃鈴蘭碗粿，驚喜樸實滋味與台式風味。（西拉雅管理處提供）

    2025/09/03 11:13

    〔記者王涵平／台南報導〕港澳、東南亞來台旅遊市場復甦，西拉雅國家風景區管理處邀香港、馬來西亞網紅踩線，深入體驗在地生活，網紅直呼仙境，驚喜力推西拉雅旅遊首選。

    觀光署統計，2024年來台旅客港澳地區超過110萬人次，短程市場復甦迅速；馬來西亞旅客則突破近50萬人次，穩居東南亞前三大客源國，消費力與停留天數均優於平均，深具拓展潛力。西拉雅管理處邀請有百萬粉絲的「香港網紅Jonas」與「馬來西亞知名旅遊網紅Miki」來台踩線，聚焦農遊文創、美食體驗、自然景觀與養生溫泉等豐富內容，推動「仙境西拉雅」觀光圈品牌曝光。

    香港Jonas以「農遊文創與美食體驗」為主題，走訪瓜瓜園地瓜生態故事館、新化果菜市場與體驗手摘水果，深入探索西拉雅農業價值鏈，品嘗芒果冰、黃金蕎麥料理與東山鴨頭等特有美食，參觀十果文創園區、烏樹林糖廠、蓮合國白河休閒園區及強尼甜點工藝，Jonas眼裡的西拉雅是「從農田到餐桌、從工藝到創意」的旅遊首選。

    馬來西亞Miki聚焦「自然景觀與養生溫泉」，同時以閨蜜之旅打開仙境西拉雅的秘境旅程；入住儷景溫泉會館、歐都納山野渡假村等特色住宿，體驗養生休閒的魅力。探索中埔紅瓦貓、曾文水庫和平社區-漂流木提琴村、築夢森居、瓦樣山巷、鈴蘭碗粿及臉盆砂鍋魚頭等店家，深度體驗南部專屬的療癒與大自然永續之美，呼應馬來西亞市場對「深度慢遊」與「社群分享」的偏好。

    香港網紅Jonas品嚐西拉雅芒果冰，直呼清涼消暑，感受南臺灣熱情美食魅力。（西拉雅管理處提供）

    香港網紅Jonas品嚐西拉雅芒果冰，直呼清涼消暑，感受南臺灣熱情美食魅力。（西拉雅管理處提供）

    Miki漫步曾文水庫秘境，沉浸於西拉雅湖光山色間。（西拉雅管理處提供）

    Miki漫步曾文水庫秘境，沉浸於西拉雅湖光山色間。（西拉雅管理處提供）

