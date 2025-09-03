為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化市大停水 百年古井大排長龍搶水

    彰化市一家眼鏡行業者從古井打水，免費讓民眾取水。（記者湯世名攝）

    彰化市一家眼鏡行業者從古井打水，免費讓民眾取水。（記者湯世名攝）

    2025/09/03 11:04

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市從今天（3日）起停水長達39小時，不少市民住家已經無水可用，民族路一家眼鏡行前百年古井開放讓民眾免費取水，消息一出吸引大批民眾提著空桶前往搶水。店家指出，這座百年古井地下水源源不絕，從未枯竭過，平常就開放免費取水，沒想到這兩天大停水派上用場，不過只能洗滌不能飲用，歡迎大家來取水。

    彰化市今天凌晨零時起停水，不過有許多住戶昨天深夜就已無水可用，許多美容美髮店、小吃店、飲料店都張貼公告表示今、明兩天暫停營業，但也有小吃、餐廳業者自己備有大水塔，生意不受影響照常營業。

    民族路與中華路口一家眼鏡行前有一座古井，店家今天開放讓大家免費取水，不少人提著大大小小的水桶前往裝水，店家也使勁地來回壓著水壓泵浦，將地下水打到水桶內。

    眼鏡行店家表示，這座古井日據時代就已存在，至今已長達百年之久，平常他們都免費讓民眾前往取水，以往就算遇到枯水期也從未枯竭過；這次彰化市大停水派上用場，歡迎民眾前往取水，不過由於是地下水源，只能用在洗滌衣物或沖洗馬桶，不能當作飲用水。

    彰化市民提著大小桶子前來百年古井汲水。（記者湯世名攝）

    彰化市民提著大小桶子前來百年古井汲水。（記者湯世名攝）

    店家表示這座古井日據時代就已存在，至今有百年之久。（記者湯世名攝）

    店家表示這座古井日據時代就已存在，至今有百年之久。（記者湯世名攝）

    彰化市一家眼鏡行前百年古井開放取水，民眾大排長龍裝水。（記者湯世名攝）

    彰化市一家眼鏡行前百年古井開放取水，民眾大排長龍裝水。（記者湯世名攝）

    圖
    圖
