基隆R82接駁公車駛入基中校園 引發通勤族不滿

2025/09/03 10:52

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市接駁公車R82從9月1日繞進基隆高中，讓學生能夠安全上學，被稱為是開學禮物，卻惹來民眾不滿，認為延誤了上班族或後端基隆商工學生，校方表示，當初經過開會、公告，而且從八堵繞行進基中只要5分鐘左右，會持續觀察、檢討，絕不會延誤上班族或基商學生。

R82接駁公車是從國家新城、建德國中再到八堵、七堵火車站，方便安樂區上班族到八堵或七堵轉乘台鐵，基中和基商學生不必繞行火車站。

9月開學第一天，民眾發現R82公車在八堵圓環繞進了基中校園內，讓學生下車，再繞回原路線行駛，民眾在社群網站表達不滿，認為方便了基中的學子，但延誤急著趕火車的上班族或七堵的基商學生。也有民眾指出，當天基商學生差3分鐘就遲到，學生一路跑進校門。

基中校長鍾定先指出，交通部「公車進校園」計畫推動多年，是減少學生騎乘機車危險，從大學逐漸擴展到高中，基中附近的八堵路、源遠路人行環境並不算友善，為降低學生通勤的危險性，校方申請這學期開始調撥R82早上7點的班次，繞進基中校園。他說，從6月開始就與相關單位開會、公告，可能沒有宣傳，大家才有意見，繞進校園只需5至10分鐘，後續會與基商合作觀察，減低對民眾及其他學校的影響。

公車處副處長曾令偉表示，今年有基隆女中、海大附中等5校申請學生專車，多由市區接駁至學校，因公車處駕駛員出缺嚴重，新增班次或新闢學生專車有些難，因此才以R82路線繞駛基隆高中。因現況尚在試行初期，將持續觀察成效及滾動式調整。

另外，上午通勤時段每天有2班次安樂八堵線免費接駁車，通勤族可在八堵車站下車後轉乘台鐵直達車，其中1班次延駛至七堵。

