    首頁　>　生活

    競技系「師生大集合」 台師大校長提4措施穩軍心

    台師大競技系近日舉辦新學期「師生大集合」，校長吳正己在會中宣布4項協助運動員在學業、訓練與身心發展之間取得平衡的具體措施。（圖由台師大提供）

    台師大競技系近日舉辦新學期「師生大集合」，校長吳正己在會中宣布4項協助運動員在學業、訓練與身心發展之間取得平衡的具體措施。（圖由台師大提供）

    2025/09/03 10:47

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大日前爆發競技系教授暨女足隊教練周台英「抽血換學分」案，震驚各界，時隔數月迎來新生報到，競技系近日舉辦新學期「師生大集合」，展現大團結氣勢。校長吳正己在會中也宣布4項協助運動員在學業、訓練與身心發展之間取得平衡的具體措施，盼穩定軍心。

    台師大女足抽血案爆發後，引起各界熱議，校方多位主管曾在吳正己率領下公開道歉，周台英也遭解聘，並進行後續一連串研究倫理及法律責任調查，教育部甚至為此多次召開跨部會會議做全面清查，更嚴格督導校方對相關學生進行輔導工作。

    吳正己在競技系的「師生大集合」說明4大措施，首先是競技系將自新學期調整「運動專長術科」課程，由大四必修改為選修，提供學生更多自主選擇。大一至大三課程安排更具彈性，助學生兼顧運動術科及課業學習需求，平衡代表隊訓練與課程學習。

    此外，該系也訂定「學士班學習輔導措施」，由系主管、學術與生涯導師組成輔導小組，協助學生解決修課、轉系、跨域學習、出國交流等問題。並將結合「校學士制度」、「台灣大學系統跨校選課」等資源，讓學生依興趣規劃多元學習路徑。

    體育室更將成立「運動員傷害防護與心理健康中心」，由運動防護員與心理師組成，提供運動傷病檢查、急救處理、傷後復健、運動防護教育，及運動員心理健康輔導與轉介等，並推動教練與學生對運動心理議題的認識，打造前瞻運動支持體系。

    同時，校方也訂定《運動員心理健康安全管理規範》，建立運動員心理健康安全管理機制，提供運動員心理健康支持系統，以強化心理健康關懷與人員專業支持，協助同學在紀律、訓練與生活之間取得平衡。

    運動競技系主任何仁育主任則表示，今年系上新增副主任職務，期望加強課程規劃與學生學習輔導。而系上未來將定期與各代表隊對話，傾聽學生在課業、訓練與生活上的需求，並即時調整輔導措施。

