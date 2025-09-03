高速畫手產出高速婆婆！動漫塗鴉成新打卡點「看得懂又喜歡的塗鴉」

高速婆婆與朝聖民眾。（記者劉人瑋攝）

2025/09/03 11:16

〔記者劉人瑋／台東報導〕超人氣動漫《膽大黨》（日語：ダンダダン）裡的重要角色「高速婆婆」現身台東市區入口，先前縣府在台灣熱氣球嘉年華主打「哆啦A夢」，市區也常可見到海報、塑像，但這次卻是「民間發起」，有民眾在圍牆上塗鴉出「高速婆婆」圖案，想不到卻又成了另一個「打卡點」，收到消息的民眾也陸續前往朝聖。

中華路上出現這幅作品，如網友所言配合台東藍天白雲又有另一種美感，畫中的高速婆婆（招財貓）拿著吹風機往自己臉上吹的模樣常出現在動漫片尾，十分可愛，有趣的是，作品就在大馬路旁，往來機車騎士與作品同框時長髮飄逸，也能融入作品中、與婆婆一起「吹風」出現另一種高速感。可惜迄今尚未能取得作者聯繫，無法得知其創作心路與緣由。

請繼續往下閱讀...

消息在IG、Threads上傳開後，不少網友表示，一樣是塗鴉，有人只會以噴漆寫下「簽名檔」，「只簽名，這跟狗在柱子上標記一樣吧」，和一般認知的亂噴漆、塗鴉不同，畫作是著名動畫角色高速婆婆引起許多人共鳴，在網上已是一面倒好評，還有網友表示，願意為這幅塗鴉專程跑到台東朝聖，「政府應該要付你錢」、「一晚上做出這種畫作，也是另一種高速」。

畫作現場其實已有不少台東民眾陸續前往朝聖，有年輕小姐特地騎車前來拍照、欣賞半天，民眾說，以往台東不乏塗鴉，但很多塗鴉客只顧簽名，就算作畫「也看不懂，這根本是畫了自己開心、不管他人感受」，倒是高速婆婆十分著名、自己也喜歡，這才特地朝聖，「覺得台東縣府應該要多鼓勵這種小成本、大家又喜歡的作品」。

「高速婆婆」為日本都市傳說，夜間開車時，有一老婆婆與車賽跑，在《膽大黨》中，原本是與男女主角作對的惡靈，但祂卻有照護少女冤魂善舉，在與主角對戰時，無意間附身在招財貓玩偶上，可愛的招財貓卻有老成的婆婆聲音程現高反差，常常想吸收男主的「金蛋」（睪丸）為自身力量，後又與主角群併肩作戰，算是亦正亦邪、口才犀利會消譴人的「可愛反派」。

騎車的速度感、身上物件髮絲飄揚，與畫中的婆婆一起吹風。（記者劉人瑋攝）

騎車的速度感、身上物件髮絲飄揚，與畫中的婆婆一起吹風。（記者劉人瑋攝）

騎車的速度感、身上物件髮絲飄揚，與畫中的婆婆一起吹風。（記者劉人瑋攝）

配合台東的藍天白雲，畫作又格外鮮艷美麗。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法