財劃法效應！花蓮海廢清理預算 明年度補助被大砍

花蓮的漁船加入環保艦隊，協助拖回大型海漂廢棄物回到石梯漁港，今年一到八月清除量已經破1萬3000公斤。（花蓮縣環保局提供）

2025/09/03 10:36

〔記者花孟璟／花蓮報導〕海洋委員會海洋保育署昨天到花蓮舉辦海洋廢棄物再生的巡迴聯展，意外爆出去年底財劃法修正案後，海洋保育署因預算被砍，連帶造成海洋廢棄物治理預算撥給地方補助款受影響。被以花蓮縣來說，今年度海保署仍有補助900多萬，明年已剩不到300萬元，漁會參與清理海洋廢棄物的漁船「環保艦隊」因為獎勵金沒了，恐讓海洋廢棄物清理工作開天窗。

海洋委員會海洋保育署推展海洋保育，透過補助地方政府推動「環保艦隊」，從2017年起招募各類船舶加入，共同清理海洋垃圾，截至今年2月全國加入的漁船、賞鯨船、遊艇及工作船共有6257艘。花蓮縣環保局表示，花蓮也透過花蓮區漁會協助招募，目前有100多艘船艇加入，設籍花蓮漁船138艘，等於7成的漁船都加入。

環保局統計，漁船作業時發現垃圾協助帶回漁港，去年成果共計出勤1331艘次、清除海漂及自行產生垃圾攜回量1萬3300公斤；今年為鼓勵環保艦隊的競爭清理成效並提高誘因，給漁船船主發獎勵金，每一季攜回垃圾前5名的船長有1000元獎金，全年打撈次數達15次以上、攜回垃圾重量前5名且達50公斤以上，船長依名次頒發1萬元禮券1名、8千元禮券及5千元禮券各2名，因此今年1到8月份已累計達到去年全年的重量，希望至年底可超過2萬公斤。

然而花蓮縣環保局水污科承辦人員無奈說，去年爭取的2025年預算，海洋保育署的補助款還有900多萬元，不過明年度2026年幾經爭取，補助款只剩290萬元，因此原本的漁船環保艦隊獎勵金，明年度就不會有這個補助項目，剩下的錢得要留著做最基礎的水質監測、購置海洋污染監測設備、底泥監測、廢棄漁網處理。

