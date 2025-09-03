為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    一張圖看清楚 高雄國賓土壤液化高潛勢區10年發生7起工地塌陷

    高雄國賓附近的土壤液化高潛勢區，10年發生7起建案工地塌陷。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄國賓附近的土壤液化高潛勢區，10年發生7起建案工地塌陷。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/09/03 10:21

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄國賓飯店危老重建案，隔鄰住戶組成的自救會不斷抗爭，甚至製作一張國賓附近土壤液化高潛勢區的建案工地意外，10年來共發生7起建案工地塌陷，相當怵目驚心。

    愛河畔的高雄國賓飯店2023年1月底停業，與大陸建設合作申請危老重建獎勵，預計興建樓高58層及52層的雙塔建築，共規劃住家550戶、餐廳1戶、店鋪1戶。

    高雄市議員邱于軒指出，高雄國賓飯店基地位於土壤液化高潛勢區，其超高容積率恐有公安疑慮，規畫要蓋超過50層高樓，引發周遭住戶不滿與擔心自身房屋的結構和生活品質，一旦出現問題恐不堪設想。

    高雄國賓飯店周邊居民組成的「國賓不當容積自救會」，近來不斷抗爭，並製作國賓附近高潛勢區的建案工地意外表，10年來共發生7起建案工地塌陷。

    最嚴重的是2014年自強路、青年路建案，由於連續壁滲水嚴重，掏空毗鄰土地地基，造成自強三路187巷路面、及被鑑定為危險建築的22戶鄰房嚴重扭曲傾斜；此外，2022年自強路工地塌陷，導致鄰近7棟透天厝傾斜需拆除重建，目前爭議仍未解決。

    其餘還有2020年河東路建案出現大型天坑，馬路塌陷；2022年大同路建案出現天坑，道路出現大坑洞；2023年民生路建案工地塌陷，造成工人活埋死亡；2025年成功路建案造成道路塌陷與停電；2025年大同醫院旁建案工地出現天坑，造成醫院停電。

    根據高市工務局公開的土壤液化潛勢圖資，高雄市土壤液化高潛勢區（紅色），涵蓋新興、前金、新興等鬧區；另根據中央地調所蒐集國土資訊系統、高雄都會區工程及建築鑽孔共4655孔鑽孔資料，指高雄市除了有不同程度的土壤液化潛勢，更具有地盤軟弱的特性。

