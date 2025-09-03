玉山最美風景！山友整理生態廁所 暖爆保育志工

玉山園區志工進行生態廁所整理，巧遇台南的暖心山友主動整理生態廁所，並撿拾腐植土，令志工備感溫馨。（圖由玉管處提供）

2025/09/03 10:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山主、群峰線日前遭山友亂丟垃圾，玉山國家公園管理處為此在9月起發起淨山撿垃圾行動，近期園區中央金礦山屋在整理生態廁所時，則有來自台南的熱心山友主動補充廁所的腐植土，山友暖心善舉令整理山屋的保育志工備感溫馨，也將「人」是台灣最美風景，帶往玉山園區完美演繹。

玉管處表示，日前在玉山主、群峰線的圓峰山屋附近，發現許多被山友丟棄的垃圾，包括塑膠袋、吃不完的食物等，為避免垃圾廚餘吸引野生動物取食，才會在9月至今年底發起大淨山活動，只要將主、群峰線的垃圾帶下山，滿1公斤就可兌換獎品，藉此號召山友共同響應。

玉管處也說，8月底園區的保育志工前往山屋巡查時，巧遇來自台南市七股區的熱心山友，主動協助志工整理中央金礦山屋的生態廁所，還跟著志工到附近撿拾落葉、土塊，補充廁所的腐植土，山友的善舉令志工備感溫暖，呼籲民眾登山除了將垃圾帶下山，落實「無痕山林」外，在行有餘力時，也能協助整理山屋，補充生態廁所腐植土，為登山環境盡份心力。

