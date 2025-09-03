為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    玉山最美風景！山友整理生態廁所 暖爆保育志工

    玉山園區志工進行生態廁所整理，巧遇台南的暖心山友主動整理生態廁所，並撿拾腐植土，令志工備感溫馨。（圖由玉管處提供）

    玉山園區志工進行生態廁所整理，巧遇台南的暖心山友主動整理生態廁所，並撿拾腐植土，令志工備感溫馨。（圖由玉管處提供）

    2025/09/03 10:22

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山主、群峰線日前遭山友亂丟垃圾，玉山國家公園管理處為此在9月起發起淨山撿垃圾行動，近期園區中央金礦山屋在整理生態廁所時，則有來自台南的熱心山友主動補充廁所的腐植土，山友暖心善舉令整理山屋的保育志工備感溫馨，也將「人」是台灣最美風景，帶往玉山園區完美演繹。

    玉管處表示，日前在玉山主、群峰線的圓峰山屋附近，發現許多被山友丟棄的垃圾，包括塑膠袋、吃不完的食物等，為避免垃圾廚餘吸引野生動物取食，才會在9月至今年底發起大淨山活動，只要將主、群峰線的垃圾帶下山，滿1公斤就可兌換獎品，藉此號召山友共同響應。

    玉管處也說，8月底園區的保育志工前往山屋巡查時，巧遇來自台南市七股區的熱心山友，主動協助志工整理中央金礦山屋的生態廁所，還跟著志工到附近撿拾落葉、土塊，補充廁所的腐植土，山友的善舉令志工備感溫暖，呼籲民眾登山除了將垃圾帶下山，落實「無痕山林」外，在行有餘力時，也能協助整理山屋，補充生態廁所腐植土，為登山環境盡份心力。

    玉山園區志工進行生態廁所整理，巧遇台南的暖心山友（左二）主動整理生態廁所並撿拾腐植土，令志工備感溫馨。（圖由玉管處提供）

    玉山園區志工進行生態廁所整理，巧遇台南的暖心山友（左二）主動整理生態廁所並撿拾腐植土，令志工備感溫馨。（圖由玉管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播