照 台中暑假靜城專案抓破千輛改管猴 「牛魔王」也難逃幸未超標

台中警方暑假期間執行靜城專案，網稱「牛魔王」的Toyota GR Supra也被攔檢，幸未超標。（警方提供）

2025/09/03 10:15

〔記者許國楨／台中報導〕網稱「牛魔王」的Toyota GR Supra也在台中「靜城專案」中被攔檢，暑假期間，警方結合環保局與監理單位，針對改裝與高噪音車輛展開聯合稽查，就連價值數百萬的跑車也無所遁形，所幸該輛Supra經檢測未超標，但仍成為矚目焦點，顯示警方維護市民安寧的決心「不分車種、不分價值」，一律依法查驗。

市警局交通大隊指出，今年1月至8月，共與環保局、台中區監理所執行「環、警、監聯合稽查」85場次，攔檢603輛疑似改裝噪音車，環保局當場裁罰163輛，裁罰金額高達54萬3600元。

請繼續往下閱讀...

尤其在7月至8月暑假期間，警方強力掃蕩，短短兩個月就取締1056件非法改裝車輛、取締改裝排氣管未依規定申報登記283件，並蒐證通報5130件噪音車輛，移請環保局審查召回檢測，而這波行動中，不僅常見的「改管猴」遭取締，就連高階性能車「牛魔王」GR Supra 也被攔下檢測，突顯警方執法的高強度。

警方表示，少數駕駛人為求聲浪效果，擅自改裝車輛，製造高分貝噪音，嚴重影響居民生活品質，已經成為「道路公害」，因此透過「靜城專案」政策，精準分析噪音車輛常出入的熱點與時段，並透過「環、警、監」跨機關合作，全面加強查緝，務求讓「炸街車」無所遁形。

市警局呼籲，駕駛人應養成守法觀念，勿心存僥倖，警方將透過跨機關通力合作，整合執法量能，強力掃蕩取締噪音改裝車輛，確保市民的生活安寧。

警方暑假期間取締1056件非法改裝汽機車。（警方提供）

