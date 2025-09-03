為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    照 台中暑假靜城專案抓破千輛改管猴 「牛魔王」也難逃幸未超標

    台中警方暑假期間執行靜城專案，網稱「牛魔王」的Toyota GR Supra也被攔檢，幸未超標。（警方提供）

    台中警方暑假期間執行靜城專案，網稱「牛魔王」的Toyota GR Supra也被攔檢，幸未超標。（警方提供）

    2025/09/03 10:15

    〔記者許國楨／台中報導〕網稱「牛魔王」的Toyota GR Supra也在台中「靜城專案」中被攔檢，暑假期間，警方結合環保局與監理單位，針對改裝與高噪音車輛展開聯合稽查，就連價值數百萬的跑車也無所遁形，所幸該輛Supra經檢測未超標，但仍成為矚目焦點，顯示警方維護市民安寧的決心「不分車種、不分價值」，一律依法查驗。

    市警局交通大隊指出，今年1月至8月，共與環保局、台中區監理所執行「環、警、監聯合稽查」85場次，攔檢603輛疑似改裝噪音車，環保局當場裁罰163輛，裁罰金額高達54萬3600元。

    尤其在7月至8月暑假期間，警方強力掃蕩，短短兩個月就取締1056件非法改裝車輛、取締改裝排氣管未依規定申報登記283件，並蒐證通報5130件噪音車輛，移請環保局審查召回檢測，而這波行動中，不僅常見的「改管猴」遭取締，就連高階性能車「牛魔王」GR Supra 也被攔下檢測，突顯警方執法的高強度。

    警方表示，少數駕駛人為求聲浪效果，擅自改裝車輛，製造高分貝噪音，嚴重影響居民生活品質，已經成為「道路公害」，因此透過「靜城專案」政策，精準分析噪音車輛常出入的熱點與時段，並透過「環、警、監」跨機關合作，全面加強查緝，務求讓「炸街車」無所遁形。

    市警局呼籲，駕駛人應養成守法觀念，勿心存僥倖，警方將透過跨機關通力合作，整合執法量能，強力掃蕩取締噪音改裝車輛，確保市民的生活安寧。

    警方暑假期間取締1056件非法改裝汽機車。（警方提供）

    警方暑假期間取締1056件非法改裝汽機車。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播