桃園景福宮百年中元水燈排遶境9/5登場 將彈性交管

水燈排遶境是桃園大廟景福宮中元活動重頭戲，今年於9月5日登場，每年吸引大批民眾參與，水燈排車行經大廟前，豎起水燈排向神明致意。（資料照）

2025/09/03 10:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大廟景福宮「慶讚中元祭典放水燈遊行」活動已有百年歷史，將於9月5日（農曆7月14日）下午5點在桃園區日光路與民光東路口集結，預計晚間6點出發展開市區道路遶境，並於大廟前等5處地點豎立水燈排，6日下午4點至8點於景福宮廟埕舉辦普度，為維持水燈排隊伍秩序，桃園警分局將於沿途實施彈性交通疏導管制。

景福宮慶讚中元水燈排遶境集結十五街庄及9大姓氏宗親的水燈排車，是桃園區每年中元盛事，尤其水燈排車行經景福宮前，會將水燈排高高豎起，向廟內神明行禮致意，共同為市民祈願祝福，近30公尺高的水燈排夜間豎起相當壯觀，遶境後約莫晚間9點於成功橋南崁溪畔放水燈。

廟方公布水燈排車遶境路線，當天於桃園區民光東路與日光路口附近集結後預計晚間6點出發，沿途行經民生路、三民路、中山路、南華街、中華路、中正路、中山路、民族路、三民路、民生路、中山東路、三民路、成功路，抵達成功陸橋；期間分別於南華街與中山路口（中山路上）、中華路與中正路口（中華路上）、中山路與中正路口（中正路上）、三民路與中正路口（三民路上）及成功陸橋（成功路上）5處地點豎立水燈排。

桃園警分局表示，今年約有10多輛水燈排車及工作人員車輛參與遊行，並吸引大批信徒及民眾參與，路線涵蓋桃園區主要市區道路，適逢下班時段，勢必影響週邊交通狀況，景福宮自行協調景福派出所義警、民防人員協助維持交通秩序，桃園警分局也將規劃警力進行交通管制疏導，必要時也會在重要路段指揮引導駕駛人改道行駛，避免交通動線打結。

