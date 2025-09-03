千桌祭品超盛大！虎尾中元祭週六登場 估湧萬人將交管

虎尾中元祭本周六登場，8大普度區將有上千桌祭品，場面壯觀。（資料照）

2025/09/03 10:09

〔記者李文德／雲林報導〕有「北基隆、南虎尾」之稱的虎尾中元祭本週六（6日）盛大登場，鎮內劃分8大普度區將上看超過千桌祭品，場面浩大，加上鎮公所舉辦一系列的活動，預估將有上萬人湧入參加。為避免人潮、車潮造成交通堵塞，虎尾警分局公布交通管制點，呼籲用路人們配合。

虎尾中元普度源自清代，稱「大崙腳普」，1980年代後演變成「市街普」，分成7個普度區，隨著經濟能力提升，祭品越來越豐富，規模擴大，之後演變成「市仔普」，並統一在中元節當天舉行，2023年虎尾廣雲宮加入，普度區成為8區。

請繼續往下閱讀...

今年9月6日正逢中元普度，虎尾警分局估計，屆時將吸引各地約數萬名遊客及龐大車潮，當天將在光復路與弘道路、新生路與中山路口、林森路市區沿線及中正路等重要路口執行交通管制。

虎尾警分局指出，若要從林森路往西螺方向的民眾可左轉由工專路右轉北平路、左轉光復路轉文科路替代；另外前往台78線快速道路或土庫的民眾可循文科路外環道轉雲97線再轉台78線快速道路或至土庫，避免進入市區造成壅塞。

分局長方子欽指出，屆時活動人車眾多，警方亦加強防搶、防竊等任務，確保民眾生命財產安全，更呼籲各承辦活動單位，嚴禁在普度活動中有妨害風化或違反善良風俗情事，虎尾分局將全力蒐證查察，若有違法情事，將依法嚴辦。

虎尾警分局因應大量人車，公布交通管制點與路線。（虎尾警分局提供）

虎尾警分局因應大量人車，將在重要路口進行交通管制。（虎尾警分局提供）

虎尾警分局因應大量人車，將在重要路口進行交通管制。（虎尾警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法