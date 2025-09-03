彰化8萬戶停水39小時！商家應戰 小吃排公休、美髮只剪不洗

彰化市區餐飲業者因應停水，將公休日排在停水期間，避免遇到「沒水可用」的困境。（記者張聰秋攝）

2025/09/03 10:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕因南投縣鳥嘴潭下游管線改接工程，彰化市、和美鎮今天（3日）凌晨起停水與減壓供水，長達兩天要到明天下午3點才復水。「無水日」讓用水量大的餐飲、美髮業者超緊繃，很多店家乾脆把公休日排在停水期間，避免遇到「沒水可用」的窘境；也有店家提前把水塔灌滿照常營業，甚至張貼公告怕客人誤以為店休。

這波停水衝擊最深的就是餐飲業，彰化不少小吃、熱炒店平常用水量大，為了避免洗碗、煮湯都受影響，乾脆把公休日排在今天或明天，有的剛好原本就是週三或週四公休，正好休息。不過，也有業者備足儲水，強調會照常營業，還特地在門口貼告示，避免客人以為店關門。

縣府、議會及彰基商圈一帶，很多餐飲店都是透天厝當店面，本身就有水塔可以儲水，停水雖然兩天，但是第二天下午就能復水，店家抱著只要撐一天的心態應戰，縣府大樓博愛街的便當業者門口張貼「週三、週四正常營業」提醒民眾停水生意照做。

美髮業同樣受到波及，因為洗頭最耗水，有些業者乾脆暫停洗頭服務，只接受剪、燙、染，盡量把用水需求降到最低；也有人已在昨晚停水前，把水塔加滿。公共設施也受影響，彰北運動中心就公告停水期間淋浴間暫停開放，提醒民眾運動後要自行斟酌。

這次停水範圍涵蓋彰化市、和美鎮及花壇部分村里，受影響戶數超過8萬戶。台水公司和彰化市公所設置49處臨時供水站，並派出5輛水車巡迴補水，呼籲民眾有需要就近取水，也要記得停水期間關閉抽水機電源，避免空轉損壞。

彰化議會商圈黑肉麵店家張貼店休公告，除了固定週一、週二公休外，今天（3日）因停水休息一天，接下來6日到10日則因屠宰市場不殺豬也宣布休息。（記者張聰秋攝）

便當業者備足儲水，門口張貼「週三、週四正常營業」告示，提醒顧客停水也不打烊。（記者張聰秋攝）

因應彰化市、和美鎮停水39小時，台水公司與市公所在多處設置臨時供水站，呼籲民眾就近取水。（記者張聰秋攝）

縣府大樓附近的便當店張貼公告，強調停水期間仍「正常營業」，避免客人誤以為店休。（記者張聰秋攝）

