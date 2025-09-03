綠運輸通勤送咖啡！9/5、9/12、9/19 捷運、YouBike限定站點領造型禮

台北市九月五日、十二日、十九日舉辦「綠運輸、喝咖啡」活動，提前響應九二二國際無車日。（台北市交通局提供）

2025/09/03 10:06

〔記者董冠怡／台北報導〕週五不騎開車！台北市交通局、台北捷運公司及微笑單車推出「週五綠運輸，請你喝咖啡」活動，9月5日至9月19日的每週五（連三週，共三天）、早上7點至10點，都會在3個捷運站、1個YouBike站設點，以指定方式參加，可領咖啡禮包、使用環保杯裝咖啡、造型小禮物，提前響應九二二國際無車日。

有3種參與方式，一是前往活動攤位掃描QRcode（導入交通局粉專「台北交通大家談」頁面），置頂貼文按讚分享，可獲咖啡禮包（濾掛咖啡包與紙杯墊）；其次是貼上行動勳章貼紙，自備環保杯盛裝咖啡；以及騎YouBike至YouBike限定站點，額外可拿造型海綿。

交通局表示，9月5日打頭陣，早上7點至10點，在民權西路站出口一、行天宮站出口二匝門旁、捷運景美站出口三匝門旁，還有YouBike站「捷運台北101/世貿站（2號出口）」。

9月19日另有「低碳上學日」活動，高中以下師生與家長一起以步行、騎車或大眾運輸工具上下學，參與學生有機會帶回小禮物。

