竹北大師講堂Podcast 9月上線 分享貼文抽好禮

竹北大師講堂第一季共舉辦27場，邀請各領域菁英專家分享。（圖由竹北市公所提供）

2025/09/03 09:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「竹北大師講堂」第2年規模升級，場次擴增至50場，9月起Podcast節目正式上架，參與民眾分享貼文還有機會抽禮券。

市長鄭朝方表示，大師講堂以「竹北任意門」為主題，象徵知識連結與學習自由的無限可能。第一季共舉辦27場，吸引近4000位市民參與。

請繼續往下閱讀...

9月起竹北大師講堂Podcast節目上架，將知識轉化為可隨時重啟的資產，延續學習的深度與廣度。首波收錄型男主廚-吳秉承×吳宇強神老師，主題：《家的溫度，城市的味道》，陸續還有張J、賴雨農、宅女小紅、廖心筠等多位知名講者，內容涵蓋親職教育、創意思考、自我對話與生活觀察等多元主題。節目由市長為城市提問，深入對談每位講師，挖掘課程背後的初心與故事，形塑從「知識傳遞」走向「觀點交織」的共學氛圍。

鄭朝方說，作為市政第一線的執行者，他認為實體建設跟文化建設同等重要，這些都不是一次性的活動，而是融入市民的生活，長期的陪伴。

竹北大師講堂系列活動將一路延續至12月，為鼓勵市民朋友啟動學習、吸收知識能量，公所特別舉辦抽獎活動。只要公開轉發Podcast貼文，並於該篇貼文下方留言，tag2位好友，即可參與抽獎，獎品為知名連鎖品牌咖啡600元禮券，共有6次機會；每次抽出2位幸運兒。詳情請關注官方臉書。

竹北大師講堂第一季共舉辦27場，吸引近4000位市民參與。（圖由竹北市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法