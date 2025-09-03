為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    協調高壓電塔停工台電包商攻擊社區主委 林德福：不容許暴力行為

    國民黨立委林德福辦公室與永和區波薾社區社區主委前往了解高壓電塔施工情況，發生台電承包廠商人員情緒失控攻擊主委情事，主委事後驗傷。（林德福辦公室提供）

    國民黨立委林德福辦公室與永和區波薾社區社區主委前往了解高壓電塔施工情況，發生台電承包廠商人員情緒失控攻擊主委情事，主委事後驗傷。（林德福辦公室提供）

    2025/09/03 10:09

    〔記者劉宛琳／台北報導〕台電於永和保順路與環河西路二段堤外新設高壓電塔，因未事先與地方居民充分溝通但仍持續施工引發居民不滿，國民黨立委林德福辦公室昨與永和區波薾社區社區主委前往了解情況，在協調過程中發生台電承包廠商人員情緒失控攻擊主委情事，目前警方已介入調查。林德福表示，暴力行為絕對不可容忍，請台電針對此事給予回應。

    林德福辦公室指出，台電承包廠商人員率先動手，砸桌致桌面破裂，攻擊波薾社區主委導致其撞牆倒地，還翻桌企圖再次攻擊，現場其他工作人員緊急區隔雙方並報警處理，救護人員亦隨即到場，將受傷之社區主委送醫治療。目前本案已由警方介入，依傷害案程序進行司法調查。

    林辦表示，該工程為「161kv板橋～青年線#1連接站遷移暨管路土建統包工程」，爭議起因於台電於永和保順路與環河西路二段堤外新設高壓電塔，卻未事先與地方居民充分溝通。居民原以為工程為地下化，直至水泥塔身建立後才得知為新設電塔。

    林辦指出，8月6日由林德福召開協調會，邀集台電、相關政府部門及社區代表，結論為主體工程暫時停工，後續復工須經內部討論，並於一個月內向永和區居民說明並取得共識。然而，8月29日及9月2日居民再次發現現場施工，並最終於9月2日發生承包商攻擊社區主委之嚴重衝突。

    林德福對此嚴正表示，暴力行為絕對不可容忍，承包商攻擊民眾之行為，已逾越理性溝通底線，相關責任將依法處理，請台電針對此事給予回應。林強調，台電應遵守會議結論，8月6日會議已明確結論「主體工程暫時停工」，台電及承包商不應互相推託，必須依結論執行。林並籲理性溝通，公共工程推動需尊重地方民意，台電應立即與居民正面溝通，避免誤解與衝突重演。

    國民黨立委林德福辦公室與永和區波薾社區社區主委前往了解高壓電塔施工情況，發生台電承包廠商人員情緒失控攻擊主委情事，主委事後報案。（林德福辦公室提供）

    國民黨立委林德福辦公室與永和區波薾社區社區主委前往了解高壓電塔施工情況，發生台電承包廠商人員情緒失控攻擊主委情事，主委事後報案。（林德福辦公室提供）

