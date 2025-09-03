為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗栗頭份六合綜合運動場缺乏遮蔽 促參標租廠商斥資1.2億將設太陽能風雨球場

    頭份六合綜合運動場缺乏遮蔽，促參標租廠商斥資1.2億將設太陽能風雨球場。（資料照，記者彭健禮攝）

    頭份六合綜合運動場缺乏遮蔽，促參標租廠商斥資1.2億將設太陽能風雨球場。（資料照，記者彭健禮攝）

    2025/09/03 10:00

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份六合綜合運動場設置多項球類運動場與溜冰場，但缺乏遮蔽設施，苗栗縣政府透過促參案標租，將由業者設置太陽能風雨球場，改善既有的運動休憩環境。

    苗栗縣政府工商發展處長詹彩蘋表示，「頭份市六合國小分校預定地（六合綜合運動場）太陽光電標租案」已決標，業者總投資金額約1.2億元，施作面積達22344平方公尺，縣府規劃於10月上旬召開施工說明會，工期約10個月，預計完工後即可完成併聯發電，為地方挹注穩定再生能源。

    詹彩蘋也指出，業者將回饋多項設施，包括溜冰場南北兩側混凝土觀眾階梯、停車場電動柵欄、運動場入口六十五吋液晶螢幕、監視器六具、溜冰場PP板安全護欄，一併改善頭份六合綜合運動場硬體環境。

    苗栗縣議員徐功凡曾於議會提案希望改善頭份六合綜合運動場設施。徐功凡說，因頭份市人口持續成長，且他帶著小孩至運動場溜冰時發現，不少家長因運動場缺乏遮蔽，甚至自備露營用帳篷在一旁觀看。

    縣議員陳光軒說，運動場擁有五人制足球場、網球場、籃球場、滑輪溜冰場，他多次指出運動場所缺乏與不適的設備，尤其以溜冰場狀況頻出，廠商所回饋設置的安全護欄，且溜冰場有不少選手練習也能舉辦賽事卻無觀眾席，他多次指出需改善。

