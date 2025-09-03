澎湖海域查緝非法漁撈 查獲空氣軟管、非法漁槍

澎湖非法漁撈稽查小組，查獲供氧式咬管。（澎湖海洋保護志工團隊提供）

2025/09/03 09:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖非法漁撈稽查小組，連日來頻頻出擊，除了趕在9月1日禁止1海浬內放設底刺網前，連續查獲漁船違規外，也針對不得利用供氣式［咬管或水肺］捕獵海產生物加強查緝，果然查獲1件；馬公漁港安檢所也槓上開花，查獲使用未登記非法漁槍潛水打魚案件。

澎湖非法漁撈稽查群組，經過資訊的收集並長期的追踨，在適當時機出船查緝，再次查獲1起利用供氣式［咬管］打魚案件。規勸潛水魚獵的朋友，不要利用供氣式［咬管或水肺］捕獵海產生物，並請熱愛澎湖海洋的朋友，發揮柯南精神 勇於提供任何非法漁撈的資訊，海洋保護志工團隊將責無旁貸的承擔。

請繼續往下閱讀...

另外，馬公漁港安檢所小隊長陳俊賢，率隊登檢「悅海」自用遊艇時，發現船上載有漁槍2支（無槍身號碼及證號）、氣瓶10支、潛水裝備2套及魚獲均有穿孔情形，由檢查人員立即實施蒐證。金馬澎分署第七岸巡隊司法小隊、澎湖縣政府農漁政科長抵達馬公漁港現地，清點漁獲量（石咾、七星斑、加志、黃雞母、青嘴總漁獲約27.9公斤）。

由於海洋資源屬於大家共享，澎湖縣政府農漁局呼籲漁民朋友，遵守相關法令進行漁撈，才能讓海洋資源永續。同時澎湖非法漁撈稽查群組，也會不定時出擊，維護澎湖海洋資源，也歡迎民眾踴躍檢舉非法漁撈，為海洋生態盡份心力。

非法漁槍捕撈漁獲，都有穿刺傷口。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法