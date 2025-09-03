「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」上市 全台近1000間小7吃得到

桃市府農業局攜手統一超商，推出聯名限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」。（圖由農業局提供）

2025/09/03 09:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園拉拉山水蜜桃思樂冰創下百萬業績銷量，桃市府農業局再度攜手統一超商，推出聯名限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」，非產季期間也能品嘗到正宗桃園拉拉山水蜜桃風味，農業局長陳冠義表示，今（3）日起正式上市，9月30日前可在全台近1000間門市購買。

陳冠義表示，市府透過與統一超商異業合作，收購桃園復興區農會拉拉山水蜜桃「格外品」，讓鮮果不再受限於生鮮銷售時效，並開發新品項上架販售，為果農開創經濟效益，同時也能再次行銷宣傳在地農特產，拉拉山水蜜桃霜淇淋去年上市兩週即熱銷千萬元業績，今年口味升級推出期間限定「可爾必思拉拉山水蜜桃霜淇淋」，全新酸甜滋味期望能再次顛覆民眾味蕾，透過創新行銷將「桃園好農」品牌推廣至全台。

此外，農業局自去（113）年推動「桃園好農」品牌，在協助小農導購銷量有亮眼成績，「桃園好農」導購行銷網不需要上架費、平台費，提供桃園在地農會、業者多元銷售管道，讓消費者買得安心有保障，並不定期辦理各種促銷優惠活動，今年配合中元普度節慶，「桃園好農」自8月15日至9月6日，推出一波促銷活動，多項在地優質農特產，最低下殺75折。

桃園好農期間限定普度專區，提供多款涮嘴零食75折優惠，包括採用台農57號製作的黃金57號蕃薯條、鹹香酥脆的米香脆菓、以100%國產米製成的米菓星球米糧餅乾，以及加入桃園市農會天然蔬菜粉的纖蔬甘糀，另有多款人氣農產商品限時8折起，像是使用桃園在地黑毛豬製作的香腸禮盒組與厚豬肉乾禮盒組、來自龍潭放牧飼養的新鮮雙機能放牧蛋，以及100%台灣黑豆製成的森奶黑豆漿。

