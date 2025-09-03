為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今明上午炎熱午後防雷雨 週末注意熱帶擾動動態

    今明中高空雲系減少，雲量減少以後氣溫相對較高，配合陽光照射炎熱的感受就會更為明顯。（資料照）

    今明中高空雲系減少，雲量減少以後氣溫相對較高，配合陽光照射炎熱的感受就會更為明顯。（資料照）

    2025/09/03 09:44

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今明（3、4日）天氣型態類似，上午期間各地普遍是晴到多雲天氣，午後熱對流雲系發展，各地都有短暫陣雨或雷雨機會；琉球東方海面熱帶性低氣壓逐漸發展趨勢，最快今（3日）增強為第15號颱風「琵琶」，預估將侵襲日本一帶，遊日民眾要注意颱風動態。

    天氣風險公司分析師歐宗學指出，今明中高空雲系減少，雲量減少以後氣溫相對較高，配合陽光照射炎熱的感受就會更為明顯，同時熱力作用加強，加上高空中冷心低壓還在臺灣附近，潛在的不穩定度高，午後熱對流雲系較容易發展，午後時段各地都有短暫陣雨或雷雨機會，主要的降雨熱區仍在山區，但近山平地區域仍不排除會受影響，有局部大雷雨發生的可能性，民眾午後外出要留意天氣變化。

    週五（5日）高空冷心低壓已經離開，預期熱對流雲系發展影響的情形會稍緩和一些，降雨規模縮小，但在山區附近活動民眾仍要注意下午時段降雨機率較高。

    熱帶擾動活動部分，日本琉球群島東方海面熱帶性低氣壓，未來有逐漸發展趨勢，可能增強為第15號颱風「琵琶」，今明兩天會持續北上接近日本九州，週五開始沿著太平洋高壓邊緣轉往東北至偏東方向移動，從路徑上來看將橫掃日本九州、四國至本州地區，有預計前往日本的朋友要持續注意這個系統的動態，並留意航班是否有異動及當地的天氣資訊。

    週末菲律賓到南海一帶有熱帶擾動發展趨勢，目前的預報趨勢大致是在南海發展並逐漸往西至西北西移動，目前評估對台灣直接影響的機會較低，不過會使環境風向轉為南風，同時帶來外圍水氣北上，因此在南部、東南部會轉為多雲或陰有局部短暫陣雨天氣，其他地區雖然仍以晴到多雲為主，但午後熱對流雲系發展規模又會再次擴大，可能帶來局部大雷雨影響。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播