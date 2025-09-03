今明上午炎熱午後防雷雨 週末注意熱帶擾動動態

今明中高空雲系減少，雲量減少以後氣溫相對較高，配合陽光照射炎熱的感受就會更為明顯。（資料照）

2025/09/03 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕今明（3、4日）天氣型態類似，上午期間各地普遍是晴到多雲天氣，午後熱對流雲系發展，各地都有短暫陣雨或雷雨機會；琉球東方海面熱帶性低氣壓逐漸發展趨勢，最快今（3日）增強為第15號颱風「琵琶」，預估將侵襲日本一帶，遊日民眾要注意颱風動態。

天氣風險公司分析師歐宗學指出，今明中高空雲系減少，雲量減少以後氣溫相對較高，配合陽光照射炎熱的感受就會更為明顯，同時熱力作用加強，加上高空中冷心低壓還在臺灣附近，潛在的不穩定度高，午後熱對流雲系較容易發展，午後時段各地都有短暫陣雨或雷雨機會，主要的降雨熱區仍在山區，但近山平地區域仍不排除會受影響，有局部大雷雨發生的可能性，民眾午後外出要留意天氣變化。

週五（5日）高空冷心低壓已經離開，預期熱對流雲系發展影響的情形會稍緩和一些，降雨規模縮小，但在山區附近活動民眾仍要注意下午時段降雨機率較高。

熱帶擾動活動部分，日本琉球群島東方海面熱帶性低氣壓，未來有逐漸發展趨勢，可能增強為第15號颱風「琵琶」，今明兩天會持續北上接近日本九州，週五開始沿著太平洋高壓邊緣轉往東北至偏東方向移動，從路徑上來看將橫掃日本九州、四國至本州地區，有預計前往日本的朋友要持續注意這個系統的動態，並留意航班是否有異動及當地的天氣資訊。

週末菲律賓到南海一帶有熱帶擾動發展趨勢，目前的預報趨勢大致是在南海發展並逐漸往西至西北西移動，目前評估對台灣直接影響的機會較低，不過會使環境風向轉為南風，同時帶來外圍水氣北上，因此在南部、東南部會轉為多雲或陰有局部短暫陣雨天氣，其他地區雖然仍以晴到多雲為主，但午後熱對流雲系發展規模又會再次擴大，可能帶來局部大雷雨影響。

