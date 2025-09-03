台中崇德路9/5-9/7夜間施工燙平 車輛改道

台中崇德路訂9/5-9/7夜間施工燙平。（圖：市府提供）

2025/09/03 08:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市為改善北區崇德路一段沿線通行環境，推動「崇德路一段（五權路至進化北路）道路、共桿建置及人行道改善工程」，訂自9月5日至7日，每晚8時至隔日上午6時，在進化北路至五順街區間的南北側路面進行道路燙平作業，市府提醒用路人提前規劃替代路線。

台中市建設局長陳大田指出，施工期間，現場將依路口中央分隔島分段採夜間調撥車道部分封閉、白天恢復通行方式，並彈性調整封閉區域，屆時現場會由專人加強交通引導。

陳大田提醒民眾，施工期間可改道北屯路、中清路、進化北路及學士路等周邊道路，以減少壅塞，並遵守現場交通指揮，配合夜間施工調撥車道，確保通行順暢與自身安全。

陳大田指出，這次道路施工範圍長度約816公尺，燙平面積約2公頃，為降低施工對交通的衝擊，將採夜間施工方式，自9月5日至7日每日晚上8時至隔日上午6時，分階段依序進行健行路至五順街西側，健行路至五順街東側，以及健行路至進化北路東側路面刨除及重鋪，該路段道路燙平完成後，將使崇德路路面平整度與通行安全大幅提升，將提供市民更舒適的行車空間。

