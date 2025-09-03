為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中崇德路9/5-9/7夜間施工燙平 車輛改道

    台中崇德路訂9/5-9/7夜間施工燙平。（圖：市府提供）

    台中崇德路訂9/5-9/7夜間施工燙平。（圖：市府提供）

    2025/09/03 08:57

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市為改善北區崇德路一段沿線通行環境，推動「崇德路一段（五權路至進化北路）道路、共桿建置及人行道改善工程」，訂自9月5日至7日，每晚8時至隔日上午6時，在進化北路至五順街區間的南北側路面進行道路燙平作業，市府提醒用路人提前規劃替代路線。

    台中市建設局長陳大田指出，施工期間，現場將依路口中央分隔島分段採夜間調撥車道部分封閉、白天恢復通行方式，並彈性調整封閉區域，屆時現場會由專人加強交通引導。

    陳大田提醒民眾，施工期間可改道北屯路、中清路、進化北路及學士路等周邊道路，以減少壅塞，並遵守現場交通指揮，配合夜間施工調撥車道，確保通行順暢與自身安全。

    陳大田指出，這次道路施工範圍長度約816公尺，燙平面積約2公頃，為降低施工對交通的衝擊，將採夜間施工方式，自9月5日至7日每日晚上8時至隔日上午6時，分階段依序進行健行路至五順街西側，健行路至五順街東側，以及健行路至進化北路東側路面刨除及重鋪，該路段道路燙平完成後，將使崇德路路面平整度與通行安全大幅提升，將提供市民更舒適的行車空間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播