花蓮大橋改建第二階段啟動 5日起改道新側

花蓮大橋2023年動工改建，目前上游側新橋接近完工，呈現新舊橋並列的景象。（記者王錦義攝）

2025/09/03 08:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕連接花蓮市區與東海岸線的花蓮大橋，啟用逾半世紀，2018年0206花蓮大地震時橋梁位移爭取重建，2023年7月動工，採用二階段施工。公路局東區養護工程分局指出，上游側新橋接近完成，本月5日起由下游側舊橋改行駛至上游側新橋，維持雙向各1線車道服務用路人，改道初期請用路人行經施工路段依現場管制人員指示通行。

公路局東工分局花蓮工務段指出，第一階段新橋施工預計於今年9月5日完成並開放通行，昨邀集地方及交通單位現勘交維改道措施，接著進入第二階段拆除舊橋與新建第二階段的橋體工程；改建工程全長為1100公尺，橋長約595公尺，因應新的河川治理，新橋比舊橋增高約2.5公尺，橋面寬度24.8公尺，分為南北各二線道，路旁設有寬約1.75公尺的人行道，採取鋼箱型梁橋設計提高耐震度。

請繼續往下閱讀...

花蓮大橋橫跨花蓮溪、是花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉銜接省道台11線的主要道路橋梁，原先有2座橋，南下往月眉、海岸線的橋是一代橋，在1968年完工，目前已經拆除重建新橋；北上的二代橋是在2002年完工啟用。2018年0206花蓮大地震，導致橋梁位移60公分，且多處龜裂隆起，前立委蕭美琴、徐榛蔚任內皆爭取舊橋重建，2021年完成細部設計，2023年耗資24億元動工。

花蓮大橋2023年動工改建，目前上游側新橋接近完工，本月5日開放通行。（記者王錦義攝）

花蓮大橋2023年動工改建，目前上游側新橋接近完工，本月5日開放通行，工程人員進行標線作業。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法