壯觀！黃道光與銀河交叉 肉眼見得見

秋季黃道光與冬季銀河形成一個「X」字，十分壯觀。（周銀王提供）

2025/09/03 08:51

〔記者蔡文居／台南報導〕目前正是觀賞及拍攝秋季黃道光的最佳時機，尤其秋季黃道光會跟冬季銀河同時出現，形成一個「X」字，十分壯觀。台南市天文協會榮譽理事長周銀王表示，目前只要在天未亮之前，面向東邊，即可看到一束錐狀的光束─秋季黃道光，從地平線往空中延伸，並與冬季銀河形成交叉。

周銀王表示，黃道光分為春季與秋季黃道光，春秋分前後2個月是是最佳觀賞時機。今年秋分為9月23日，只要在天未亮之前面向東邊，即可看到一束呈錐狀的黃道光從左下往右上空中延伸，這時冬季銀河則從右下往左上呈現於夜空中，並形成一個「X」字，愈靠近秋分愈明顯。

反之，想觀賞及拍春季黃道光則得在春分前後，等天黑後，面向西邊觀看。兩者肉眼均可見，但以山上的條件最適合 ，因透明度佳又沒有霧霾。

為何觀賞黃道光需在春分或秋分前後最佳？周銀王說，黃道面是太陽系的8大行星繞行太陽公轉的軌道形成的平面。春分的日落時，因為西方黃道面和地面呈現垂直，所以最適合看黃道光；秋分的日出前也是一樣情況，此時黃道面上的星際塵埃所散射的黃道光最為明顯。

根據維基百科說明，黃道光是被散布在太陽系內的塵埃粒子反射的太陽光，太陽系內的這些塵埃粒子稱為行星際塵雲，以太陽為中心呈現透鏡的形狀，一直擴散到地球公轉軌道以外的空間。因為大部分行星際灰塵都位於黃道面上，所以看見的黃道光就沿著黃道散發出來。

黃道光與春季星空。（周銀王提供）

