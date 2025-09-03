打造高齡志工友善服務環境 屏縣「銀閃志在改造王」競賽即起收件

「銀閃志在改造王」競賽可針對高齡志工改造服務工具，例如設計靈活舒適的伸縮掃把。（屏東縣政府提供）

2025/09/03 08:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣已邁入超高齡社會，志願服務中的銀髮志工比例持續增加，為讓高齡志工在更安全、舒適與友善的環境中貢獻所長，屏東縣政府社會處今（2025）年首度舉辦「銀閃志在改造王」高齡志工服務環境改造提案競賽，即日起至10月15日受理申請，歡迎縣內志願服務運用單位共同提出創意改造方案。

屏東縣府社會處表示，此次競賽聚焦於 安全、友善、創新三大核心方向，鼓勵各單位化身多啦A夢針對高齡志工實際服務需求提出具體改善方案，例如為長時間站立的志工提供符合人體工學的輕便椅或可調高度的工作桌，減輕身體負擔；在資源分類或物資整理的工作中，導入可移動推車；升降平台或輔具，減少長時間彎腰不適感及搬運風險等多元面向改造發想，讓志工不僅能「做得動」，更能「做得久」。

為協助單位聚焦需求與提升提案品質，縣府特別結合屏東縣輔具資源中心擔任專業輔導單位，提供提案前的診斷建議與輔具體驗，協助單位在設計方案時能更貼近志工實務需求。

社會處強調，「銀閃志在改造王」不僅是競賽，更是屏縣對於高齡志工永續參與的具體行動，競賽獎勵除金獎1萬元、銀獎7千及銅獎5千，獲獎單位另將獲得最高6萬元改造金。透過友善環境的營造，不僅提升志工服務安全感，也能讓志工持續發揮專長與熱情。本競賽即日起受理提案申請，並提供專業輔導預約服務，詳細資訊可至屏東縣政府社會處官網、屏東縣志願服務推廣中心網站查詢。

